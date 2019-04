In der Kreisliga B 1 bleibt Westfalia Westerkappeln trotz Spielabbruch beim Stande von 6:0 gegen Dreierwaldes Reserve Tabellenführer, da das Spiel wohl am grünen Tisch für die Westfalia gewertet wird. SW Lienen bleibt mit dem 9:2-Kantersieg gegen Lotte III auf Tuchfühlung. In der B 2 siegten alle Spitzenclubs. Dickenberg führt weiterhin klar vor VelpeSüd.

Kreisliga B 1

W. Westerkappeln -

Dreierwalde II abgebr.

So lobenswert der ehrenamtliche Einsatz einiger Spieler von Brukteria Dreierwalde ist, so ärgerlich ist die Aktion für die Westfalia. Mehrere Akteure von Brukteria engagieren sich in der freiwilligen Feuerwehr. Die wurden am Sonntag auf dem Weg nach Westerkappeln zu einem Einsatz gerufen, da es in Dreierwalde brannte. Die neun verbliebenden Dreierwalder traten zum Spiel an, waren aber von Beginn an hoffnungslos unterlegen, zumal noch ein weiterer Akteur verletzungsbedingt ausfiel. Zur Pause hieß es 6:0 für die Hausherren. Das war für die Gäste zu viel des Guten. Sie unterrichteten den Schiedsrichter, dass es weitere Verletzte gebe. Daraufhin brach der Referee die Parte ab. „Für uns ist das extrem ärgerlich“, meinte Westfalia-Trainer Markus Sparenberg. „Ich habe großen Respekt vor dem ehrenamtlichen Einsatz der Spieler. Uns ist durch den Abbruch aber die Chance genommen worden, etwas für das Torverhältnis zu tun. Und das zählt ja auch.“ Die Partie wird am grünen Tisch sicherlich zugunsten der Westfalia gewertet. Dabei dürfte laut Paragraf 43 der Spielordnung das 6:0-Ergebnis für Westfalia bestehen bleiben.

SW Lienen -

SF Lotte III 9:2

„Wir hatten eigentlich viel Respekt vor Lotte“, sprach SWL-Trainer Maik Horstkotte die letzten Ergebnisse der Sportfreunde an, die unter anderem nur 0:1 gegen Westerkappeln verloren hatten. Nach gut einer Viertelstunde hatten die Schwarz-Weißen die Gäste sich aber schon passend zurecht gelegt. Da stand es bereits 4:0, ehe Lotte mit einem Eigentor zum 1:4 kam. Lienen legte noch zwei Treffer nach, Lotte noch einen bis zur Pause. „In der zweiten Hälfte spielte Lotte noch defensiver“, meinte Horstkotte. Dennoch legte Lienen nach Wiederanpfiff ähnlich stark los wie zu Beginn und erhöhte bis zur 58. Minute auf 9:2. Dann ließen es beide Seiten bis zum Schluss locker angehen.

Tore: 1:0 Winkler (2.), 2:0, 3:0 Y. Lunow (11., 13.), 4:0 Winkler (16.), 4:1 (20., Eigentor J. Lunow), 5:1 Y. Lunow (24.), 6:1 Siekmann (30.9, 6:2 Genssler (43.), 7:2 Hawerkamp (49.), 8:2 Winkler (54.), 9:2 Hoff (58.).

Kreisliga B 2

SC VelpeSüd -

SC Hörstel II 2:1

Nach sechs Minuten führten die Velper schon mit 2:0, dabei blieb es bis zur Pause. In Durchgang zwei wurde Hörstel stärker, aber zu mehr als den Anschlusstreffer reichte es dann doch nicht mehr.

Tore : 1:0 Zwinger (2.), 2:0 Nagel (6.), 2:1 Egbers (70.).

Türkiyemspor Ibbenbüren -

BSV Leeden/Ledde 2:7

Schon zur Pause hatten die Gäste für klare Verhältnisse gesorgt. In Durchgang zwei ließ sich Leeden auch nicht vom Anschlusstor aus den Trittbringen und schoss noch einen Kantersieg heraus.

Tore : 0:1, 0:2 Lange (15., 44.), 0:3 Herkenhoff (45.), 1:3 Yilmaz (47.), 1:4 Eigentor Yakobi (51.), 1:5, 1:6 Munsberg (68., 80.), 2:6 Altun (87., FE), 2:7 Sandkämper (89.).