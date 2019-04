Zwei dicke Überraschungen

Im Kellerderby trennten sich die JSG Westerkappeln/Velpe und Schlusslicht JSG Hopsten/Schale 1:1. Cheruskia Laggenbeck verteidigte die Tabellenführung mit einem 3:1-Sieg im Stadtderby bei Arminia Ibbenbüren.

Westerkappeln/Velpe -

JSG Hopsten/Schale 1:1

Die Platzherren kamen bei optischer Feldüberlegenheit nur selten zum Abschluss. Aufgrund der besseren Torchancen hätten die Gäste eigentlich gewinnen müssen. In der 19. Minute scheiterte Frederik Lindemann nach einem Konter am überragenden Westerkappelner Torsteher Maurice Teepe. Die Hopstener hatten auch nach der Pause die klareren Tormöglichkeiten. In Führung gingen aber die Gastgeber in der 70. Minute durch Bastian Dölemeyer per Foulelfmeter. Für den Ausgleich sorgte Lindemann (81.).

Preußen Lengerich -

SF Lotte 1:2

Das war ein Arbeitssieg für den Titelanwärter aus Lotte. Dafür sorgten die Lengericher mit einer starken Defensivleistung. In der 29. Minute hatte Justin Hannemann eine gute Konterchance zur Lengericher Führung. Nach dem Wechsel forcierte Lotte das Tempo und ging in der 48. Minute durch Riar Uljaj in Führung. Dann dauerte es bis zur 86. Minute, ehe Mouhamed Toure mit einem Drehschuss aus dem Gewühl zum 2:0 traf. Der 2:1 Anschlusstreffer in der 87. Minute durch Alparslan Badis hatte keinen Auswirkungen auf das einseitige Spiel.

SW Esch -

Ladbergen/Brochter. 0:3

Die Gäste zeigten eine leidenschaftliche Mannschaftsleistung und waren in allen Belangen überlegen. Nach einem Freistoß von Marcel Witzke brachte Louis Schlathölter die Gäste in Führung (5.). Die Escher kreierten gegen die stabile Gäste Abwehr kaum zwingende Torchancen. In der 65. Minute erhöhte Sandro Telljohann nach einer Ecke von Witzke per Kopf auf 2:0. Den 3:0-Endstand besorgte Louis Haarlammert (72.). Gäste-Trainer Andreas Habben war nach Spielschluss erleichtert. „Endlich haben wir uns für eine gute Leistung belohnt. Der Sieg war für uns alle Balsam für die Seele“, meinte er.

TuS Recke -

Eintracht Mettingen 1:1

Die Mettinger taten sich gegen kampfstarke Recker vor der Pause schwer. Die Mettinger gingen durch ein Eigentor in der 36. Minute in Führung. Nach dem Wechsel scheiterten die Eintracht mit zahlreichen Torgelegenheiten an der eigenen Abschlussschwäche. Dass rächte sich mit dem Ausgleich in der 73. Minute durch Vincent Brügge. In der 85. Minute hatte der glücklose Mirko Baune noch die Chance zum Mettinger Siegtreffer.

Arminia Ibbenbüren -

Cher. Laggenbeck 1:3

Die Laggenbecker übernahmen gleich die Initiative und gingen in der 5. Minute per Freistoß durch Hadi Shehab in Führung. In der 15. Minute sorgte Nils Grote nach einer Freistoßhereingabe von Joel Manchen per Kopf für eine beruhigende 2:0-Führung. Die Laggenbecker kontrollierten bis zur Pause weiter das Geschehen. Nach dem Wechsel agierten die Arminen druckvoller und trafen in der 47. Minute den Pfosten. Mit dem 3:0 in der 70. Minute sorgte Leon Tölle nach einen Konter auf Flanke von Luca Bajorath für klare Verhältnisse. Die Schierloher verkürzten nur noch durch Arne Rohlmann in der 80. Minute auf 1:3.

Falke Saerbeck -

Teuto Riesenbeck 2:4

Teuto hatte den Gegner nach dem 12:0-Hinspielsieg scheinbar unterschätzt und lag zur Pause 1:2 hinten. Nico Schäpermeier hatte die Riesenbecker Führung (10.) durch Philip Wölte in der 15. Minute egalisiert und seine Farben in der 44. Minute in Front gebracht. Für die Wende sorgte Teutos B-Jugendspieler Nick Neumann mit dem 2:2 in der 64. Minute. Es dauerte bis zur 80. Minute, ehe Philip Wölte eine Flanke von Paul Winnemöller zum 3:2 verwertete. In der 90. Minute machte Philipp Wieker mit einem Distanzschuss den Deckel drauf.