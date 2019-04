Volk macht‘s wie Lewandowski

Die Damen der HSG Hohne /Lengerich dürfen durchatmen. Mit dem Sieg in Roxel (19:16) ist der Ligaerhalt fast gesichert. Bei den Männern kassierte die HSG eine unglückliche 25:26-Heimniederlage gegen DJK Coesfeld. Einen sicheren 27:12-Sieg in Recke feierte der TV Kattenvenne und eroberte sich damit Platz zwei, da Warendorf gleichzeitig gegen Spitzenreiter SuS Neuenkirchen verlor.

Männer-Bezirksliga

TuS Recke -

TV Kattenvenne 12:27

TVK-Coach Florian Schulte hatte eine Menge Respekt vor den Reckern. Und der schien auch berechtigt zu sein,denn der TVK begann nervös. Recke führte 6:4. „Da ging ein Ruck durch die Mannschaft. Plötzlich war Kampf auf der Platte“, fand Schulte. Die Deckung stand wie eine Eins, dahinter hielt Hendrik Peters alles, was zu halten war. „Mentale Stärke führte zu einfachen Toren über die erste und zweite Welle“, freute sich der TVK-Coach. Zur Pause war das Spiel gedreht (10:7 für den TVK). Im zweiten Durchgang machte der TVK einfach da weiter, wo er nach 30 Minuten aufgehört hatte. Recke wurde zusehends müder und hatte den Gästen nichts mehr entgegen zu setzen. „Ein absolut verdienter Sieg und ein Ausrufezeichen im Kampf um Platz zwei“m frohlockte Schulte nach Abpfiff. Am kommenden Sonntag trifft der TVK auf Arminia Ochtrup.

TVK-Tore : M. Postert (1), Bovenschulte (2), N. Postert (4), Glasnek (2), Hukriede (2), Klassen (2), Alke (1), Reiser (6), Segger (7).

Hohne/Lengerich -

DJK Coesfeld 25:26

Ob Tobias Volk ein Fan von Bayern-Star Robert Lewandowski ist, ist nicht überliefert. Dennoch ahmte Volk am Sonntag dem Münchner Goalgetter nach. Dieser traf nämlich in Freiburg in letzter Sekunde nur den Pfosten, So wurde es nichts mit einem Bayern-Sieg. Lengerichs Volk schloss gegen Coesfeld am Sonntag Sekunden vor Schluss vorbildlich ab. der Ball knallte gegen den Innenpfosten und prallte fast noch vom Gästetorhüter ins Tor. Aber eben nur fast, so bliebe s beim unglücklichen 25:26 aus Sicht der HSG. „Wir haben über 60 Minuten gut mitgehalten, hatten anfangs zwar ein Probleme mit dem Shooter der Coesfelder“, sagte HSG-Trainer Daniel Bieletzki. Aber der 20 Minute bekamen die Lengericher Janes Kloster bestens in den Griff dank einer „simplen“ Manndeckung. In der zweiten Hälfte – zur Pause stand es 13:14 – standen die Lengericher noch offensiver undl ießen sich auch von einem drei-Tore-Rückstand nicht verrückt machen. Sie kamen wieder ran, bis auf 25:26 in der 58. Minute. „Aber wie so oft in dieser Saison belohnen wir uns nicht für unsere gute Leistung“, meinte ein enttäuschter Bieletzki. Am kommenden Samstag ist die HSG zu Gast bei SG Sendenhorst.

Handball-bezirksliga HSG Hohne/Lengerich - DJK Coesfeld 25:26 1/18 Äußerst unglücklich mit 25:26 mussten sich die Bezirksliga-Handballer der HSG Hohne/Lengerich am Sonntag daheim der DJK Coesfeld geschlagen geben. Foto: Alfred Stegemann

HSG-Tore : Dubs (2), Blömker (5), Guttek (5), Dorroch (4), Hart (5), Schallenberg (1), Volk (3).

Frauen-Bezirksliga

BSV Roxel -

Hohne/Lengerich 16:19

Die HSG begann gut und ging 3:0 in Führung. Doch diese konnten die Lengerischerinnen bis zur Pause (10:7) nicht ausbauen. Der Start in die zweite Hälfte verhieß nichts Gutes. Roxel gin mit 14:12 in Führung. „Dann haben wir aber dank einer guten Abwehrarbeit die Führung zurück erobert und hatten in den Schlussminuten auch das nötige Quäntchen Glück“, erklärte HSG-Coach Dennis Suhre. „Ganz reicht es noch nicht für uns, Wenn wir Nordwalde besiegen, dann können wir mal auf die Tabelle schauen“, will Suhre, der zum Saisonende als Trainer bei der HSG aufhört, vom gesicherten Klassenerhalt noch nichts wissen. Schlusslicht SC Nordwalde ist am kommenden Sonntag zu Gast in Lengerich..

HSG-Tore : Krämer (1), Steinbach (1), Ertelt (2), Nijhof (1), Grune (4), Hoffmeyer (1), Knuf (3), Bücker (6).