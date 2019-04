1:0: VfL Osnabrück jubelt – SF Lotte trauert

75 Minuten lang hatten sie gekämpft, geackert und alles aus sich herausgeholt. Und das in Unterzahl nach der Ampelkarte gegen Lars Dietz (40.). Dann kam es knüppeldick für die Sportfreunde Lotte . Luca Pfeifer traf im Nachbarschaftsduell am Montag Abend zum 1:0 und sorgte damit für die dritte Niederlage in Folge der Sportfreunde Lotte. Der Sieg für die Lila-Weißen geht in Ordnung, da sich die Partie im zweiten Durchgang fast nur noch in der Lotter Hälfte abspielte. Die Gäste boten aber über die volle Distanz eine aufopferungsvolle Leistung.

Der VfL baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze damit vor den ersten Verfolgern SV Wehen Wiesbaden und Karlsruher SC auf neun Zähler aus. Da stellt sich die Frage, wer soll diese Mannschaft auf dem Weg in Richtung Aufstieg noch aufhalten? Die Sportfreunde dagegen hängen weiter auf Rang 14 fest und schweben nach der vierten Niederlage in den zurückliegenden fünf Spielen mehr denn je in Abstiegsgefahr.

Die VfL-Profis liefen mit einem Trauerflor auf für den in der vergangenen Woche verstorbenen langjährigen Stadion-Platzwart Hannes Plener, für den auch eine Gedenkminute gab.

Das Glück war erneut nicht auf Seiten der Sportfreunde, die im dritten Spiel in Folge eine gelb-rote Karte kassierten. Diesmal erwischte es Lars Dietz. Nach seiner gelben Karte in der 35. Minute kam er fünf Minuten später nach einem Zweikampf mit Etienne Amenyido ins Stolpern. Schiedsrichter Martin Petersen wertete das als Schwalbe und schickte den Lotter per Ampelkarte zum duschen. Die Meinung einer Schwalbe hatte er im Stadion aber wohl exklusiv. Dieser Platzverweis machte das taktische Konzept der Sportfreunde zunichte, die bis dahin eine gute Leistung abgerufen hatten. Zu allem Überfluss sah Matthias Rahn auch noch die zehnte gelbe Karte und fehlt am Samstag gegen Uerdingen.

Die Sportfreunde, die in einem 4-1-3-2-System begannen mit Lars Dietz vor der Abwehr positioniert und den beiden Angreifern Gerrit Wegkamp und Jonas Hofmann, waren gleich drin im Spiel und verzeichneten in der siebten Minute bereits durch Alexander Langlitz den ersten gefährlichen Schuss, den VfL-Schlussmann Nils Körber parierte. Wie von Drube angedeutet, legten die Sportfreunde gleich eine hohe Intensität an den Tag und stellten die Hausherren vor einige Probleme. Das Eckenverhältnis sagte ein 6:0 für Lotte aus.

Mit zunehmender Dauer schwammen sich die Hausherren frei und übernahmen mehr und mehr das Kommando, vor allem nach der gelb-roten Karte gegen den bereits verwarnten Lars Dietz. Im zweiten Durchgang entwickelte sich fast Einbahnstraßenfußball. Die Sportfreunde fighteten zwar um jeden Meter Boden, konnten sich kaum einmal aber aus der Umklammerung befreien.

Aber die Hausherren taten sich schwer gegen leidenschaftlich verteidigende Gäste. So dauerte es bis zur 72. Minute, ehe Benjamin Girth die erste zwingende Torchance für den VfL verzeichnete. Steve Kroll war jedoch zur Stelle. Drei Minuten später war er machtlos. Nach einer Flanke von Konstantin Engel stieg der kurz zuvor eingewechselte Luca Pfeifer am höchsten und voll­endete zum 1:0. Dieser Treffer war für den VfL wie eine Erlösung. Danach verzeichneten sie weitere gute Chancen, letztlich blieb es aber beim knappen 1:0 für den VfL.

VfL Osnabrück : Körber - Ajdini, Susac, Trapp, Engel (80. Tigges)- Taffertshofer, Blacha - Amenyido (64. Pfeiffer), Alvarez (82. Pulido), Ouahim - Girth.

SF Lotte : Kroll - - Langlitz, Rahn, Straith, - Dietz - Oesterhelweg, Wendel (68. Awassi), Härtel (76. Lindner) - Hofmann (88. Jovic), Wegkamp

Tore : 1:0 Pfeiffer (75.). - Schiedsrichter : Martin Petersen (34, Stuttgart). - Gelbe Karten : Langlitz, Kroll, Rahn