Zwei Spiele, zwei Siege. So lautet die Bilanz der männlichen Handball-A-Jugend der JSG Tecklenburger Land am Wochenende. Beim SC Nordwalde siegte die JSG mit 26:25 (12:15). Bis zur 50 Minute (24:20) war der SCN immer vorne, dann brach der Gegner konditionell ein, die TE-Jungs nutzen die Fehler der Hausherren und drehten das Spiel bis zum 26:25-Triumph.

Am Sonntag ging es zum Nachholspiel bei den Handballfreunden Greven/Reckenfeld. Angefeuert von zahlreichen Fans drückten die JSG-Jungs dem Spiel von Anfang an ihren Stempel auf. Zur Pause stand es 21:16. Der Start der zweiten Halbzeit ging an die Gastgeber, die zwischenzeitlich zum 24:24 ausglichen. Am Ende fand die JSG das Gaspedal aber wieder und feierte einen 39:32-Auswärtssieg.

Malte Ehmann (Karriereende), Tim Fiege, Luca Duczek, Fynn Stapel und Bezirksliga-Torschützenkönig Kim Osterbrink wechseln in den Seniorenbereich. Philipp und Ralf Kuckhermann aus dem Trainerteam stellen sich ebenfalls einer neuen Aufgabe. „Ein toller Abschluss für die Jungs sowie für Ralf und Philipp. Ein Tränchen muss man dann am Saisonende schon verdrücken, wenn diese Leute nach einer so tollen Zeit gehen. Ich wünsche allen für Ihre Aufgaben nur das Beste“, so Trainer Veit Kämper

Auch die weibliche C 1 fuhr gegen den SC Nordwalde einen Sieg ein. Die Mädels dominierten das ganze Spiel, in die Halbzeitpause ging es mit 15:6. Am Ende war der 29:10-Sieg nie in Gefahr. Anna Schröder zeigte im Tor eine Top Leistung. Alle Spielerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein. Tore: Lisa Kisker (3), Leonie Gravemeier (4), Anneke Theis (2), Marie König (3), Wiebke Schmidt (4), Lina Lindemann (8), Sinah Stork (3) und Laura Gansler (2).