Lengerich -

Bei den Mannschaftsmeisterschaften des Turngaus Münsterland am vergangenen Sonntag in Dülmen gingen die Wünsche der Turnerinnen des TV Lengerich nicht in Erfüllung. Zumindest auf einen Treppchenplatz hatten die Mädchen gehofft, aber da fehlte ihnen das nötige Quäntchen Glück.