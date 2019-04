Auf- und Abstieg: Statistik spricht für VfL Osnabrück und SF Lotte

Es ist spannend wie selten in den vergangenen zehn Jahren in der 3. Fußball-Liga. Vier Mannschaften kommen sieben Spieltage vor Ende der Saison für den Aufstieg in Frage. Neben VfR Aalen und Carl Zeiss Jena, die kaum noch zu retten sein dürften, müssen sich sechs weitere Clubs ernsthaft Sorgen um den Klassenerhalt machen. Zwei von ihnen wird es so oder so noch erwischen.

Der VfL Osnabrück als unangefochtener Spitzenreiter will natürlich auf direktem Weg nach oben in die 2. Bundesliga, ohne den Umweg Relegation. Vier Mannschaften steigen in diesem Spieljahr erstmals aus der 3. Liga ab. Von allen gefährdeten Clubs haben FSV Zwickau und die Sportfreunde Lotte die besten Karten. Gut möglich also, dass die beiden heimischen Drittligisten Lotte und Osnabrück ihre angepeilten Ziele werden realisieren können.

Der Aufstiegskampf

Den Sekt noch nicht kaltstellen, aber schon mal langsam ordern darf der VfL Osnabrück. Mit 64 Punkten führen die Lila-Weißen die Tabelle an vor den punktgleichen SV Wehen Wiesbaden und Karlsruher SC (jeweils 55) sowie dem Halleschen FC (50). In der Saison 2011/12 wäre der VfL sogar schon aufgestiegen. Damals reichten dem VfR Aalen 64 Zähler, um als Zweiter hinter Sandhausen (66) den Weg eine Etage höher anzutreten. Beim letzten Aufstieg in der Saison 2009/10 kam der VfL als Erstplatzierter am Ende auf 69 Zähler, am 31. Spieltag waren es damals gar nur 53. Nur dreimal in den vergangenen zehn Jahren hatten die Clubs nach 31 Spieltagen mehr Zähler als der VfL heute: Eintracht Braunschweig 2010/11 mit 70 Punkten, Union Berlin 2008/09 (78) und FC Heidenheim 2013/14 (66). Alle drei Clubs stiegen später auch jeweils auf. Ohnehin schaffte in den vergangenen zehn Jahren der Tabellenführer des 31. Spieltages immer den direkten Aufstieg. Für den Aufstieg waren jeweils folgende Punktzahlen nötig: 83, 67, 70, 71, 79, 76, 64, 78, 68, 69.

Der Abstiegskampf

Carl Zeiss Jena und VfR Aalen (28 und 27 Punkte) sind kaum mehr zu retten, doch es bleiben immer noch zwei Ränge, die den Gang in die Regionalliga bedeuten. Großaspach als 17. spielt nur noch dreimal daheim, vor allem aber gegen Mannschaften, für die die Saison noch nicht gelaufen ist. Cottbus ist 18., besitzt auch nur noch dreimal Heimrecht, muss aber bis auf Spitzenreiter Osnabrück nur noch gegen Teams aus der unteren Hälfte ran – etwa gegen die beiden Schlusslichter. Ähnliches gilt für den 15. Braunschweig. Fortuna Köln darf noch viermal im Südstadion antreten und erwartet vor allem Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld. Unterm Strich bleibt alles Spekulation. Die Sportfreunde Lotte und FSV Zwickau treten noch viermal im eigenen Stadion an und dürften von allen gefährdeten Teams die besten Karten haben.

Diesmal gibt es erstmals vier Absteiger. Mit aktuell 41 Zählern sind KFC Uerdingen, Preußen Münster und die Spvgg. Unterhaching rein rechnerisch noch nicht gerettet, sollten praktisch aber keine Probleme mehr bekommen. Um Platz 16 zu erreichen, waren in den vergangenen Jahren diese Punktzahlen nötig: 38, 46, 44, 42, 44, 41, 44, 38, 40, 41.

1. VfL Osnabrück 64 Punkte

– Braunschweig (H)

– Uerdingen (A)

– Aalen (H)

– Cottbus (A)

– Rostock (H)

– Wehen Wiesbaden (A)

– Unterhaching (H)

2. SV Wehen Wiesbaden 55 Punkte

– Zwickau (A)

– Fort. Köln (H)

– Jena (A)

– Kaiserslautern (H)

– Lotte (A)

– Osnabrück (H)

– Uerdingen (A)

3. Karlsruher SC 55 Punkte

– Unterhaching (H)

– Würzburg (A)

– Meppen (H)

– 1860 München (A)

– Großaspach (H)

– Pr. Münster (A)

– Halle (H)

4. Hallescher FC 50 Punkte

– Würzburg (H)

– Meppen (A)

– 1860 München (H)

– Großaspach (A)

– Pr. Münster (H)

– Braunschweig (H)

– Karlsruhe (A)

13. FSV Zwickau 37 Punkte

– Wiesbaden (H)

– Unterhaching (A)

– Würzburg (H)

– Meppen (A)

– 1860 München (H)

– Großaspach (A)

– Münster (H)

14. SF Lotte 36 Punkte

– Uerdingen (H)

– Aalen (A)

– Cottbus (H)

– Rostock (A)

– Wiesbaden (H)

– Unterhaching (A)

– Würzburg (H)

15. Eintracht Braunschweig 36 Punkte

– Osnabrück (A)

– Großaspach (H)

– Uerdingen (A)

– Münster (H)

– Aalen (A)

– Halle (A)

– Cottbus (H)

16. Fortuna Köln 36 Punkte

– Rostock (H)

– Wiesbaden (A)

– Unterhaching (H)

– Würzburg (A)

– Meppen (H)

– 1860 München (A)

– Großaspach (H)

17. SG Sonnenhof Großaspach (34 Punkte)

– 1860 München (H)

– Braunschweig (A)

– Münster (A)

– Halle (H)

– Karlsruhe (A)

– Zwickau (H)

– Köln (A)

18. Energie Cottbus 34 Punkte

– Jena (A)

– Kaiserslautern (H)

– Lotte (A)

– Osnabrück (H)

– Uerdingen (A)

– Aalen (H)

– Braunschweig (A)