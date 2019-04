Die Musik spielt in Riesenbeck

Richtungsweisend ist das Kellerderby zwischen der JSG Hopsten/Schale und Falke Saerbeck. Die sechs Partien werden am Sonntag um 11 Uhr angepfiffen.

Eintracht Mettingen -

Westerkappeln/Velpe

Den Mettingern fehlt scheinbar die Einstellung, um ganz oben mitzumischen. Eintracht-Coach Torsten Kreyenhagen ist von seiner Mannschaft enttäuscht. Nach dem Zwischensprint in der Hinrunde leisteten sich die Mettinger gegen SW Esch (1:1) und TuS Recke (1:1) zwei Ausrutscher. Gegen das abstiegsgefährdete Team aus Westerkappeln fordert der Mettinger Coach Wiedergutmachung. Die Mettinger sind nach dem 8:0-Hinspielsieg favorisiert.

Preußen Lengerich -

Arminia Ibbenbüren

Beide Teams mussten sich zuletzt trotz ansprechender Leistungen gegen vermeintliche Meisterschaftsfavoriten geschlagen geben. Nach einem Blick auf die Tabelle geht es für beide Mannschaften nur noch um eine gute Platzierung. Gäste-Trainer Gerrit Mahmutovic will Platz fünf festigen und schon an den Stellschrauben für die neue Saison drehen. Die Preußen können nur noch mit einem Sieg am Sonntag gegen Arminia Ibbenbüren auf Platz sechs hoffen. Im Hinspiel überraschten die Preußen mit einem 3:2-Sieg.

Ladbergen/Brochterb. -

TuS Recke

Die JSG Ladbergen/Brochterbeck sorgte am vergangenen Sonntag mit einem 3:0-Sieg bei SW Esch für einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf und baute damit den Vorsprung auf den zweiten Abstiegsplatz auf vier Zähler aus. Damit können die Habben-Schützlinge etwas befreiter aufspielen. Unter diesen Voraussetzungen fällt es vielleicht auch leichter, Tore zu schießen. Das Habben-Team schnupperte bereits bei der knappen 1:2-Niederlage im Hinspiel an einen Teilerfolg. Die Recker wollen die gute Leistung gegen Eintracht Mettingen (1:1) bestätigen und die Chance auf Platz fünf wahren.

SF Lotte -

SW Esch

Dass die individuelle Klasse im Kader der SF Lotte sehr hoch ist, steht außer Frage. Die Lotteraner haben aber noch Probleme in der Offensive und können den finalen Pass in die Tiefe nur selten kreieren. So war es auch beim knappen 1:0-Sieg im Hinspiel. Die Lotteraner müssen sich erneut auf einen defensiven Gegner einstellen und brauchen einen frühen Treffer. Allerdings zeigten die Escher in der Rückserie zwei Gesichter. Nach der starken Abwehrleistung gegen Titelanwärter Eintracht Mettingen (1:1) zeigten die Quindt-Schützlinge acht Tage später gegen die abstiegsgefährdete JSG Ladbergen/Brochterbeck ein desolates Defensivverhalten.

Teuto Riesenbeck -

Cheruskia Laggenbeck

An das Hinspiel denken die Riesenbecker nur ungern zurück. Dabei kassierten sie mit einer 2:8-Packung die erste Saisonniederlage. Von diesem Rückschlag haben sich die Riesenbecker erholt und meldeten sich mit einem 4:1-Sieg beim zweiten Titelanwärter in Lotte im Kampf um die Meisterschaft zurück. Nun hat Teuto die Chance, die Laggenbecker in den nächsten vier Tagen von der Tabellenspitze zu verdrängen. Voraussetzung ist ein Sieg auch am Mittwoch im Nachholspiel beim TuS Recke. Die Laggenbecker sind nach vier Siegen und 31:3 Toren aber nur schwer zu schlagen.

JSG Hopsten/Schale -

Falke Saerbeck

Das sieglose Schlusslicht aus Hopsten/Schale hat acht Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz und will im Kellerderby gegen den Vorletzten den letzten Rettungsanker werfen. Bei einer weiteren Niederlage wäre der Abstieg wohl besiegelt. Die Hopstener spielten beim 1:1 in Westerkappeln nicht wie ein Absteiger. Am Ende fehlte die Kaltschnäuzigkeit. Die Falken wären mit einem Sieg wieder auf Schlagdistanz zum rettenden Ufer. Im Hinspiel setzten sich die Saerbecker mit 3:1 durch.