Mit einem Sieg im letzten Saisonspiel am Sonntag ab 15 Uhr gegen den TVA Hürth können die Tecklenburger Land Volleys Rang drei in der 3. Volleyball-Liga verteidigen. Dieser Tabellenplatz berechtigt zur Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation zur 2. Bundesliga. Nach reiflicher Überlegung haben sich die Mannschaft und die Tebu-Verantwortlichen allerdings dazu entschieden, nicht an dieser Relegation teilzunehmen. „Wenn wir uns nicht massiv extern verstärken, ist die Mannschaft noch nicht so weit, dass sie sich in der 2. Liga behaupten kann“, sagt Tebu-Trainer Mathias Rusche .

Das bedeutet nicht, dass die 2. Liga für die Tebus auf Dauer keine Perspektive ist. „Ich bin ein Freund davon, möglichst hoch zu spielen“, sagt Mathias Rusche. Aber: „Mit unserer momentanen personellen Situation trauen wir uns das nicht zu.“ Und eine Saison in der 2. Bundesliga zu spielen, in der es nur Niederlagen setze, bringe letzten Endes für die Entwicklung der Mannschaft nichts.

Dass die Möglichkeit, die Relegation zu erreichen, überhaupt besteht, sei allerdings schon ein großer Erfolg für die Tebus, ist Mathias Rusche mit dem Saisonverlauf hochzufrieden. „Damit hätte ich vor der Saison nicht gerechnet.“

Den 3. Platz jedenfalls können die Tebus am Sonntag in der Halle am Burgweg aus eigener Kraft sichern. Vor dem letzten Spieltag haben sie drei Zähler Vorsprung vor den punktgleichen Teams aus Aligse, Solingen und Hörde. Theoretisch würde also ein Punkt gegen Hürth genügen, um die Saison auf dem 3. Platz zu beschließen. Die Tebus wollen aber mehr. „Die Jungs sind schwer motiviert, noch ein Ausrufezeichen zu setzen“, so Mathias Rusche.

Den Gegner vom Sonntag vermag der Tebu-Coach nicht so recht einzuschätzen. „Eine Wundertüte“, nennt Rusche den TV Alpenglüh´n Hürth. Das Hinspiel gewannen die Laggenbecker Volleyballer mit 3:1. „Hürth spielt mehr oder weniger beständig“, erinnert Rusche sich an diese Partie. Wenn sein Team allerdings einen ähnlichen Druck aufbauen könne wie zum Beispiel beim Sieg gegen Spitzenreiter Lüneburg 2 zuletzt, „dann werden wir mit Hürth klarkommen“.

Der TVA Hürth belegt in der Tabelle den 8. Platz, kann weder nach oben noch etwas erreichen noch auf einen Abstiegsplatz zurückfallen. „Dennoch kommen die nicht nach Laggenbeck, um zu verlieren“, ist sich Mathias Rusche sicher. „Es ist nochmal Spektakel angesagt.“

Personell ist bei den Tebus dafür alles im Lot. „Alle Spieler sind da“, sagt der Tebu-Trainer. Der verletzte Patrick Zahn werde allerdings auf der Tribüne Platz nehmen.