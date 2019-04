Die letzten Spiele der Hallenrunde sind gespielt. Insgesamt geht der Lengericher Tennisclub mit einer guten Bilanz aus den Matches. Hervorzuheben sind vier Kreismeister-Titel bei den Jugendlichen (wir berichteten) sowie die Meistertitel der U12 Junioren und der U15 Juniorinnen (als Spielgemeinschaft mit Hasbergen) jeweils in der Bezirksklasse Münsterland. Die U15 Junioren spielten ebenfalls in der Bezirksklasse und schlugen sich in einer stark besetzten Liga achtbar.

Nun geht der Blick in die kommende Sommersaison. Der neue LTC-Vorstand hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Weichen gestellt, um als Verein weiter zu wachsen. Dies gilt sowohl in sportlicher Hinsicht als auch in Bezug auf Trainingsbetrieb, Anlage und Clubhaus, Veranstaltungen und Mitgliedergewinnung. So wurde mit Arne Plagemann ein neuer A-Lizenz-Trainer gewonnen. Gemeinsam mit Plagemann bietet der LTC das Trainingskonzept „Fast Learning“ an.

Mit diesem innovativen Tenniskurs wird es Anfängern einfacher als bisher gemacht, auf den Platz zu gehen und ein paar Bälle zu schlagen. „Beim Fast Learning steht der sofortige Spielspaß und schnelle Lernerfolge im Vordergrund“ erläutert Plagemann. In unterschiedlichen Kursen orientieren sich die speziell ausgebildeten Trainer an den Bedürfnissen der einzelnen Kursteilnehmer. Dies gilt für komplette Neueinsteiger und Interessierte, die den Sport neu kennen lernen wollen. Auch erfahrenere Spieler können ihre Technik verbessern. Über den Sommer bietet der Verein mehrere Kurse an, der Erste startet direkt nach der Platzeröffnung am 29. April, jeweils montags ab 18.30 Uhr auf der Anlage Am Kleeberg.

Zudem bietet der LTC während ebenfalls montags (17.30 Uhr) die Möglichkeit, kostenlos auf der Anlage zu spielen. Für beide Angebote gilt: Schläger und Bälle werden gestellt und erst hinterher kann man sich entscheiden, ob man Vereinsmitglied werden möchte. Aktuell laufen die Vorbereitungen für den „Tag des offenen Tennisplatzes“ am Sonntag 28. April. Dabei steht neben verschiedenen anderen Aktionen der Tennissport im Vordergrund.