Tatenlos musste der SC Preußen Lengerich am vergangenen Sonntag zuschauen, wie die Konkurrenz im Abstiegskampf Punkte einfuhr. Während die Preußen spielfrei hatten, wuchs der Rückstand auf das rettende Ufer auf elf Zähler an. Aber so lange rechnerisch noch etwas möglich ist, heißt die Devise der Preußen Angriff.

Doch die Voraussetzungen für Sonntag sind alles andere als rosig. Die Trauben beim Spitzenreiter SV Burgsteinfurt hängen schon im Normalfall hoch. Denn SCP-Trainer Pascal Heemann muss einige Leistungsträger ersetzten. Lansana Kaba fällt nach seinem im Spiel gegen den TuS Recke in letzter Sekunde erlittenen Bänderriss sechs bis sieben Wochen aus. Gianluca Hoge steht wegen einer Fußverletzung nicht zur Verfügung, und Sturmspitze Martin Fleige muss aus privaten Gründen passen. „Vielleicht stehe ich ja ganz überraschend auf dem Spielberichtsbogen“, kündigt Heemann vorsichtshalber an. „Wir werden mit 16 Mann nach Burgsteinfurt fahren. Ich hoffe, dass ich nicht eingreifen muss“, so der Lengericher Coach.

Trotzdem wird in Lengerich so schnell nicht die Flinte ins Korn geworfen. „Die Tendenz ist ja bekannt, dass wir auch gegen Mannschaften punkten können, die oben in der Tabelle stehen, so wie zuletzt gegen Recke. Mit etwas Glück hätten wir auch gewinnen können“, sagt Heemann. „Dass auch der Tabellenführer straucheln kann, haben wir ja m vergangenen Sonntag erlebt.“ Da verlor der SVB in Recke mit 1:3,

„Wir werden am Sonntag ein Bollwerk anrühren“, lässt Heemann an seinen taktischen Überlegungen teilhaben. „Wir müssen hinten kompakt stehen, wenn wir einen Punkt mitnehmen wollen. Ein Sieg wäre natürlich noch schöner.“ Lengerichs Trainer weiß aber auch, was auf seine Truppe zukommt. „Burgsteinfurt hat eine enorme Qualität. Einige Spieler besitzen Westfalenligaerfahrung“, warnt er. Zu verlieren habe der SCP nichts. Eine Überraschung sei aber auch nicht ausgeschlossen. Die Hoffnung stirbt nun Mal zuletzt.