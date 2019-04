Am Wochenende stehen nur für BSV Brochterbeck und Arminia Ibbenbüren II Spiele in der Frauen-Landesliga an. Brochterbeck spielt gegen den direkten Verfolger DJK Grün-Weiß Nottuln. Nottuln ist zurzeit Vorletzter und nur zwei Punkte hinter Brochterbeck. Die U23 von Arminia Ibbenbüren empfängt den Tabellenfünften SG Coesfeld 06. Mit einem Sieg würde Arminia den letzten Tabellenplatz verlassen. Teuto Riesenbeck war bereits am Mittwoch im Einsatz. Gegen den Tabellennachbarn Fortuna Gronau gab es ein 0:0.

BSV Brochterbeck – Grün-Weiß Nottuln

„Für uns ist das Spiel nicht mehr oder weniger wichtig als alle anderen. Jede Partie ist für uns von extremer Bedeutung“, stellt BSV-Trainer Jens Hartmann die aktuelle Situation der BSV-Damen klar. Mit Nottuln kommt ein direkter Konkurrent nach Brochterbeck. Bei einem Sieg wäre der Abstand auf Nottuln auf fünf Punkte angewachsen. Bei einer Niederlage droht ein Abstiegsplatz. Laut Hartmann sollten in der letzten Trainingseinheit am Freitag die „Brennstäbe hochgefahren werden“, damit es am Sonntag auf dem Platz auch „wieder brennen“ kann. Personell sind außer Nadja Bischof alle Spielerinnen einsatzbereit. Anstoß ist um 15 Uhr.

Arm. Ibbenbüren II – SG Coesfeld 06

Keine leichte Aufgabe wartet auf die U23 von Arminia Ibbenbüren. Mit Coesfeld kommt der fünftplatzierte, der am vergangenen Wochenende das Spitzenteam Union Wessum geschlagen hat. Verzichten muss Arminia auf einige Spielerinnen. Nele Gröger, Anna Potanin, Sophie Böwer und Sabine Niehoff fallen sicher aus. Hinter dem Einsatz von Katharina Eiter und Fiona Heitkamp steht ein Fragezeichen. Neben Unterstützung aus der ersten Damenmannschaft kann Trainer Johannes Müller auch auf Spielerinnen der U17 zurückgreifen. „Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen“, kommentierte Müller. Trotz der angespannten personellen Lage bleibt Müller zuversichtlich: „Wir wollen und müssen jetzt Spiele gewinnen.“ Anstoß ist um 11 Uhr.