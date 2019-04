Mit 26:24 setzten sich die HSG-Damen vor gut einem Monat im Hinspiel in Nordwalde durch. Am Sonntag (15 Uhr) kommt der SCN zum Rückspiel in die Lengericher Zweifachhalle. „Das war vor ein paar Wochen ein knappes Spiel bis zum Schluss. Ein Sieg ist schon fast Pflicht wenn man das Restprogramm betrachtet“, sagt Lengerichs Trainer Dennis Suhre . Mit einem Sieg hätte sich die HSG am Sonntag wohl endgültig aller Sorgen entledigt und dürfte für die neue Bezirksligasaison mit der Planung beginnen. Neben ein paar verletzten Spielerinnen gibt es auch noch die eine oder angeschlagene Spielerin im HSG-Kader. „Wir haben gut trainiert in der Woche und waren sehr gut besetzt. Die Mannschaft ist hoch motiviert“, sieht Suhre der Partie optimistisch entgegen.

Zu ungewohnter Zeit empfängt der TVK am Sonntag seinen Gast Ochtrup. Die Partie gegen die Arminia wird bereits um 14.30 Uhr angeworfen. „Die Zuschauer können sich auf ein echtes ‚Schmerzspiel‘ freuen, denn mit Ochtrup kommt ein Gegner der nicht nur körperlich sehr kompakt und robust ist, sondern auch über einen der besten Schützen der Liga verfügt“, warnt Trainer Florian Schulte. „Ochtrup ist ein Gegner der bekämpft werden will , wir werden viele Zweikämpfe führen und uns in die Partie reinbeißen müssen.“

Den direkten Tabellennachbarn SG Sendenhorst kann sich die HSG Hohne/Lengerich am Samstagabend (19.15 Uhr) vom Leib halten. Ein Punkt würde reichen, um die Sendenhorster (11.), die mit zehn Zählern einen Rang und sechs Punkte hinter der HSG liegen. Aber HSG-Trainer Daniel Bieletzki, der übrigens auch in der kommenden Saison weitermacht, muss mehrere Akteure ersetzen. Grune ist gesperrt, Teepe, Schallenberg, Sensen und Steinigeweg sind verletzt, Dorroch und Möller sind privat verhindert.