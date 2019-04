Aufstieg ist für den VfL Osnabrück (noch) kein Thema

Für die Fans ist die Sachlage klar. Für sie geht es nicht mehr um das „Ob“, sondern nur noch um das „Wann“. Das sieht Trainer Daniel Thioune freilich etwas anders. Dennoch, es sollte schon mit dem Teufel zugehen, sollte der souveräne Spitzenreiter VfL Osnabrück den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga noch verpassen. Einen weiteren großen Schritt in diese Richtung können und wollen die Lila-Weißen am morgigen Sonntag machen. Ab 14 Uhr ist der Niedersachsenrivale Eintracht Braunschweig zu Gast an der Bremer Brücke. Und die wird wie am Montag gegen SF Lotte wieder sehr voll werden.

„Da macht es gleich noch mehr Spaß zu kicken und den Zuschauern ein erfolgreiches Spiel zu bieten“, ist die Vorfreude bei Kapitän Marc Heider groß. Der dürft nach überstandener Verletzung in die Startelf zurückkehren. Weiter nach vorne schauen wollen weder er noch Daniel Thioune. Obwohl die Aufstiegschance riesengroß ist, analysiert er die Sachlage nüchtern: „Wenn man anfängt zu rechnen, beschäftigt man sich mit Dingen, die nicht relevant sind. Wir beschäftigen uns nur mit Dingen, die wir beeinflussen können. Deshalb bleiben wir im Hier und Jetzt.“

Und da könnten einige Probleme auf den VfL zukommen. Torhüter Nils Körber der nach einem Zusammenprall mit Lottes Gerrit Wegkamp am Montag leicht benommen den Platz verlassen musste, wurde geschont und hat wenig trainiert. Das gleiche gilt für Maurice Trapp, den ein grippaler Infekt flach gelegt hat. Etienne Amenyido hat seit dem Lotte-Spiel muskuläre Probleme und am Donnerstag das Training abgebrochen. Der Einsatz aller drei Akteure ist gefährdet.

An das Hinspiel in Braunschweig erinnern sich die Lila-Weißen gerne, durften sie nach einem hinreißenden Verlauf doch den ersten Sieg überhaupt bei der Eintracht feiern. Nach zwei Eigentoren auf beiden Seiten gingen die Blau-Gelben mit 2:1 in Front, ehe der VfL den Spieß umdrehte, auf 4:2 davonzog und mit 4:3 gewann. „Das war der Wahnsinn“, blickt Thioune zurück. Er macht aber auch deutlich, dass die Löwen-Mannschaft nicht mehr mit der der Hinrunde zu vergleichen sei: „Personell hat sich dort einiges getan. Vor allem hat Braunschweig mehr Stabilität bekommen. Das zahlt sich aus.“ Seit acht Spielen haben die Eintrachtler nicht mehr verloren, kletterten vom letzten Tabellenplatz über den Strich auf Rang 15. Das Selbstvertrauen ist groß, so dass Trainer Andre Schubert überzeugt ist, auch in Osnabrück etwas holen zu können.

So könnten sie spielen

VfL Osnabrück: Körber - Ajdini, Susac, Trapp, Engel - U. Taffertshofer, Blacha - Amenyido, Alvarez, Heider - Pfeiffer

Eintracht Braunschweig : Fejzic - Kessel, Becker, Rütten, Kijewski - Nehrig - Fürstner, Pfitzner - Janzer, P. Hofmann, Bär

Anstoß: Sonntag, 14 Uhr, Bremer Brücke

Schiedsrichter: Sven Waschitzki (32, Essen)

VfL-Gelbsperren drohen : Ajdini (4), Taffertshofer (4), Heider (4).

Nächstes VfL-Spiel: Sonntag, 14. April (14 Uhr Schauinsland-Reisen-Arena Duisburg) beim KFC Uerdingen.

Parkplatz Halle Gartlage gesperrt

Über 12 000 Tickets waren gestern bereits verkauft, auch der Gäste-Block ist komplett dicht. Einiges deutet auf eine ausverkaufte Bremer Brücke am Sonntag zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig hin. Wegen einer Veranstaltung steht der Parkplatz an der Halle Gartlage allerdings nicht zur Verfügung. So dürfte es nicht nur im Stadion, sondern auch auf den umliegenden Straßen eng werden. Es empfiehlt sich in jedem Fall eine frühe Anreise zum Niedersachsen-Duell.

Bleibt Girth bei Aufstieg?

Der VfL Osnabrück soll sich eine Kaufoption für Benjamin Girth gesichert haben. Im Aufstiegsfall könnten die Lila-Weißen den Stürmer für eine niedrige sechsstellige Summe verpflichten, hieß es. Der 27-Jährige ist von Zweitligist Holstein Kiel ausgeliehen, wo er noch bis 2021 unter Vertrag steht. Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Interesse soll der VfL auch an Nico Karger von 1860 München haben. Das berichtet der „Münchner Merkur“.

VfL muss 2800 Euro blechen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den VfL Osnabrück wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro belegt. Die Geldstrafe wurde festgelegt, nachdem im Osnabrücker Zuschauerbereich während des Auswärtsspiels der Lila-Weißen bei Fortuna Köln am 12. März 2018 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt wurden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt.