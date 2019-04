SF Lotte - KFC Uerdingen: Duell der Liga-Sorgenkinder

Rückblende: Nach dem 26. Spieltag Anfang März war blei Blau-Rot und Blau-Weiß alles eitel Sonnenschein. Der KFC Uerdingen grüßte vom fünften Tabellenplatz der 3. Liga – mit Aufstiegsambitionen. Die Sportfreunde Lotte fanden sich zwar „nur“ auf Rang elf wieder, zeigten aber einen deutlichen Aufwärtstrend. Seit dem allerdings ging es für beide steil bergab. Die Krefelder fuhren zwei, der Club vom Autobahnkreuz gar nur noch einen Zähler ein. Die Tabelle der zurückliegenden fünf Begegnungen weist die beiden Kontrahenten als Schlusslichter auf. Am heutigen Samstag treffen sie ab 14 Uhr im Frimo-Stadion aufeinander.

Der KFC Uerdingen, der mit ganz anderen Voraussetzungen in die Saison gestartet war und nach dem Aufstieg aus der Regionalliga vom Durchmarsch geträumt hatte, hat bereits zwei Mal den Trainer gewechselt und wird aktuell von Frank Heinemann gecoacht. Doch auch mit ihm wollte das Schiff des ehemaligen DFB-Pokalsiegers nicht wirklich flott werden. Seit zwölf Spielen sind die Krefelder sieglos. Und doch reisen sie mit neuem Selbstvertrauen nach Lotte. Am Mittwoch durften sie im Verbandspokal-Halbfinale bei RW Essen einen 2:0-Sieg feiern und schafften damit den Einzug ins Endspiel des Niederrhein-Cups.

Zeuge dieser Partie war SFL-Coach Nils Drube . Die Leistung des KFC nötigte ihm durchaus Respekt ab. „Ich kann nicht sagen, warum Uerdingen zuletzt nicht so viele Punkte eingefahren hat, in Essen haben sie aber richtig gut gespielt. Die Mannschaft hat eine wahnsinnige Qualität und nominell wohl die beste Offensive der Liga.“ Denkbar, dass bei so vielen Häuptlingen wie Weltmeister Kevin Großkreutz , Stefan Aigner oder Adriano Grimaldi das Mannschaftsgefüge vielleicht auf der Strecke geblieben ist.

Bei den Sportfreunden ist jedem einzeln klar, was die Stunde geschlagen hat. Erfolgserlebnisse müssen her. Ob da der ehemalige Bundesligist gerade recht kommt? In bisher fünf Aufeinandertreffen gab es bei einer Niederlage vier Siege. In bester Erinnerung sind das 7:0 in der Grotenburg im September 2013 (Regionalliga) und der 2:0-Hinspielerfolg. „Wenn wir wieder bestehen wollen, müssen wir die Abstände so gering wie möglich halten, um der KFC-Offensive keine Räume zu bieten“, weiß Nils Drube, wo der Hebel anzusetzen ist.

Die Mannschaft stellt sich dabei fast von allein auf. Aus dem 27er-Kader fallen neben den Langzeitverletzten Breitfelder (Reha), Pytlik (Schambeinentzündung), Eilers (Hüft-Operation) und Schmidt (Knie) auch Dietz (Gelb-Rot-Sperre), Rahn (10. Gelbe Karte) und Schulze (muskuläre Probleme) sicher aus. Hinter dem Einsatz von Wendel (Adduktorenzerrung) steht ein dickes Fragezeichen. Kapitän Adam Straith hat nach seiner Operation (Bruch der Kiefernhöhle) gestern zwar wieder trainiert, musste die Einheit wegen starker Schmerzen aber abbrechen. Für ihn sieht es mau aus. Denkbar, dass im defensiven Mittelfeld der einst aussortierte Joshua Putze sogar wieder zum Einsatz kommt.

So könnten sie spielen

SF Lotte: Kroll - Langlitz, Blomeyer, Straith, Al-Hazaimeh - Karweina, Chato, J. Hofmann, Oesterhelweg - Jovic, Wegkamp

KFC Ueringen: Benz - Großkreutz, Maroh, Lukimya, Dorda - Konrad, Matuschyk - Beister, S. Aigner, Rodriguez - Grimaldi

Anstoß: Samstag, 14 Uhr, Frimo-Stadion

Schiedsrichter: Michael Bacher (28, Amerang-Kirchensur)

SFL-Gelbsperren drohen : Chato (4), Oesterhelweg (4), Karweina (4).

Nächstes SFL-Spie l: Samstag, 13. April (14 Uhr, Ostalb-Arena) beim VfR Aalen.