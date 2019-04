Erst der letzte Ritt entscheidet

Zunächst hatte lange Meike Tomkiewicz vom gastgebenden Verein auf Atilan mit der Note 7,8 die Führung inne. Dann schon sich Christin Debbert aus Westerkappeln auf Chica de la Luna mit der Note 7,9 an die Spitze. Bis zum vorletzten Ritt behielt sie, die schon die vorletzte Prüfung, ein Springen der Klasse A** mit steigenden Anforderungen gewinnen konnte, die „Pole Positon“ inne. Dann ritt Joyce Lehmann mit Lorena in den Parcours. Das Paar aus Lienen legte eine fehlerfreien Ritt hin und bekam dafür die Wertnote 8,1 – das war der Sieg. Das Abschlussspringen war gleichzeitig eine Qualifikationsprüfung für die Jugendkreismeisterschaft, die in Kürze in Mesum ausgetragen wird.

„Das waren erfolgreiche Tage“, freute sich nach Turnierschluss der R&F-Vorsitzende Robert Heitmann . „Ein besonderer Dank gilt den vielen fleißigen Helfern, die mitgeholfen haben, das Turnier zu organisieren.“ Alles sei auch gut gegangen. Nach dem mauen Besuch am Freitag war Heitmann mit dem Besuch an den beiden anderen Turniertagen sehr zufrieden. „Mit zunehmender Wetterbesserung kamen auch die Zuschauer.“

Joyce Lehmann (Lienen) nimmt auf Lorena die Glückwünsche zum Sieg im L-Stilspringen entgegen. Foto: Uwe Wolter

Was die Siegerschleifen angeht, da hielten sich die Reiterinnen und Reiter des Gastgebers zwar zurück, doch in vielen Prüfungen mischten die Lengericher vorne mit. Oft waren es nur Winzigkeiten, die über Sieg und Platz entschieden. Jedenfalls sammelten die „R&F‘ler“ eine Menge Schleifen ein.

Ein buntes Spektakel bot sich den Zuschauern am Sonntag wieder einmal im Wettbewerb der Führzügelklasse. Hier darf sich traditionell der jüngste Reiternachwuchs präsentieren und erst Lorbeeren einheimsen. Und wenn dann die Mädels und Jungs auch noch in tollen Kostümen antreten, sorgt das für zusätzlichen Spaß.

Alles im Blick von ihrem Platz hatte diese Katze Foto: Uwe Wolter

Nordwalde gewinnt Mannschaftsdressur

Höhepunkt am Samstag war der Dressur-Mannschaftswettkampf. Hier setzte sich die Equipe aus Nordwalde durch, gefolgt von den Reitern aus Saerbeck und Sprakel. Platz vier belegte der ZRFV Lienen vor dem R&F Lengerich. Außerdem war die Dressurprüfung der Klasse A*, wie das L-Springen am Sonntag, gleichzeitig eine Qualifikationsprüfung für die Jugendkreismeisterschaften. Hier zeigte Mona Rohmann (Nordwalde) mit Smile for Harry die beste Vorstellung (7,8). Platz zwei sicherte sich Julia Schlerka (R&F Lengerich) auf Lucy (7,7). Platz drei teilten sich Greta Rohmann auf Shakira (Nordwalde) und Melissa Dahl Schweneker auf Voila (Lienen) mit der Wertnote 7,6.

Nach dem Elfiturnier im März und Frühjahrsturnier darf der R&F durchpusten. Im November folgt noch das Herbstturnier.