Für Preußen Lengerich wird es immer enger in der Bezirksliga. Die Elf von Trainer Pascal Heemann verkaufte sich am Sonntag beim Spitzenreiter SV Burgsteinfurt zwar durchaus achtbar, musste sich aber mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Da einige Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt punkteten, beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz nun bereits zwölf Zähler – bei für die Preußen nur noch acht ausstehenden Spielen. Aufgrund der Personalmisere wechselte sich Heemann in der Schlussphase für Maximilian Thamm selbst ein, eine Wende konnte er dem Spiel aber auch nicht mehr geben.

Während Heemann eine starke Leistung seiner Jungs sah, ging SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink hart mit seiner Mannschaft ins gericht: „Ohne die Leistung des Gegners schmälern zu wollen, aber das Spiel müssen wir deutlicher gewinnen. Lengerichs Torwart war der beste Mann auf dem Platz.“ In der Tat, Tim Stein machte wieder einige Möglichkeiten der Hausherren zunichte.

Enttäuscht haben die Gäste aber nicht. Wie angedeutet, rührten die Preußen hinten Beton hat. Der Spitzenreiter tat sich schwer, fand lange Zeit gegen die dicht gestaffelte SCP-Abwehr kein Mittel. Die Lengericher schaffte es sogar, einige Nadelstiche zu setzen. Wirklich in Bedrängnis konnten sie die Hausherren aber nicht bringen.

Mit zunehmender Dauer wurde der Druck der Schwarz-Gelben immer größer. In der 49. Minute war es dann soweit. Sam Anyanwu war nach einer Flanke von Lars Kormann und Rückpass von Ricardo da Silva zur Stelle und markierte das 1:0. Danach hatte Burgsteinfurt mehrfach den zweiten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber zumeist an Tim Kipp. So fiel das 2:0 erst in der 90. Minute durch Lars Bode.

Preußen Lengerich: Kipp - Schürbrock, Dohe, Zimmermann, Jaeschke - Thamm (89. Heemann), Siegmund, Reuther (75. Markaj), Haverkamp, Gündogan, Günana (60. Rachih).

Tore : 1:0 Anyanwu (49.), 2:0 Bode (90.).