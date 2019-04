Am vergangenen Sonntag waren BSV Brochterbeck sowie Arminia Ibbenbüren II in der Frauen-Landesliga aktiv. Beide vom Abstieg bedrohte Mannschaften gewannen ihre Spiele und sammelten wichtige Punkte im Abstiegskampf.

BSV Brochterbeck –

GW Nottuln 2:0

Die BSV-Damen feierten einen wichtigen Sieg gegen den direkten Konkurrenten. Nottuln übernimmt somit die Rote Laterne. Vor dem Spiel hatte Trainer Jens Hartmann auf die Wichtigkeit dieser Partie hingewiesen und auch seine Mannschaft war sich der Bedeutung offensichtlich bewusst. Von Beginn an machten die Brochterbeckerinnen ein gutes Spiel und erarbeiteten sich einige Torchancen. Auch Hartmann war mit der Vorstellung zufrieden: „Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.“ In der 21. Minute belohnten sich die Gastgeberinnen durch Nina Ledor das erste Mal. Nach einem schön vorgetragenen Angriff über die Außenbahn musste Ledor den Ball nur noch über die Linie schieben. Auf ähnliche Weise fiel auch das zweite Tor der Brochterbeckerinnen in der 33. Minute. Diesmal war es jedoch Anja Korte, die das Tor machte.

Tore: 1:0 Ledor (21.), 2:0 Korte (33.).

Arminia Ibbenbüren II –

SG Coesfeld 3:1

„Der Platz war katastrophal, da war Fußball nur schwer möglich“, kommentierte DJK-Trainer Johannes Müller die Verhältnisse in Schierloh. Auch beim 0:1 in der 2. Minute spielten die Platzverhältnisse eine wesentliche Rolle. Ein Rückpass von DJK-Verteidigerin Pia Schneuing wurde für Torhüterin Tanja Guzberg unkontrollierbar und sprang an ihr vorbei ins Tor. Die mit einiger Unterstützung aus der 1. Damenmannschaft spielende U23 von Arminia zeigte nach dem Gegentor eine starke Reaktion und glich in der ersten Halbzeit durch Katharina Schmalz aus. Nach der Halbzeit war es Alicia Harder, die durch ihren Doppelpack in der 70. und 82. Minute das Spiel zugunsten der Ibbenbürenerinnen entschied. Müller war nach dem Spiel zufrieden: „Es war kein schönes Spiel, aber es war verdient.“

Tore: 0:1 Schneuing (ET, 2.), 1:1 Schmalz (28.), 2:1, 3:1 Harder (70., 82.).