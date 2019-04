Lange war die Partie in der ersten Hälfte ausgeglichen. Bis zum 8:7 für die Gastgeber nach 18 Minuten deutete noch alles auf ein spannendes Duell am Samstagabend hin. Dann setzten sich die Münsteraner aber bis zur Pause auf sieben Tore ab und sorgten für die Vorentscheidung. Mit 18:11 für die Gastgeber wurden die Seiten gewechselt.

Beim TSV hatte sich Robin Dellbrügge schon früh verletzt. Das schwächte das Ladberger Spiel zusätzlich. Zudem stand die Kinderhauser Abwehr vor dem starken Torwart Christopher Cooper stabil.

Nach 40 Minuten leistete sich Kinderhaus eine kleine Schwächephase mit einigen technischen Fehler. Die Ladberger kamen aber nicht mehr näher als bis auf vier Tore heran. Am Ende baute die Westfalia, die ihre Stärken mit Tempo und Treffern über den erweiterten Gegenstoß ausspielte, den Vorsprung bis zur 60. Minute wieder aus.

Jetzt geht es erstmal in die zweiwöchige Osterpause. Der Wiederauftakt beginnt für den TSV Ladbergen dann mit einem heißen Wochenende. Zunächst kommt am Freitag, 26. April, der Tabellenzweite TuS Brockhagen zum Nachholspiel in die Rott-Sporthalle (Anwurf 20 Uhr). Zwei Tage später folgt das reguläre Heimspiel gegen Steinhagen II.

TSV Ladbergen : Hollenberg, Mechelhoff - Schedeit (6/1), Ruthenschröer (1), Minnerup (2), Jebsen, Schröer (4), Cervenka (2), König (7), Friese (2), Dellbrügge.