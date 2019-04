Ohne Helfer geht es nicht

Das es viel Arbeit ist, so ein Turnier auf die Beine zu stellen, machte der R&F-Vorsitzende am Sonntagnachmittag deutlich, nachdem die letzte Prüfung absolviert und die letzten Siegerschleifen vergeben waren. Ohne die viele Sponsoren wäre so ein Turnier in dieser Größenordnung für den Verein gar nicht machbar, so Heitmann. Sein ausdrücklicher Dank galt aber auch den vielen ehrenamtlichen Helfern.

Schon lange vor dem Turnier muss alles organisiert werden. Auch während des dreitägigen Hallenturniers werden an mehreren Plätzen in und rund um die Halle viele fleißige Hände gebraucht. „Alles in allem sind da wohl rund 100 Leute im Einsatz an so einem Wochenende“, schätzt Heitmann. Alle haben dazubeigetragen, dass alles reibungslos über die Bühne gegangen ist. Nicht nur organisatorisch ist alles gut gegangen, „es hat auch keine Unfälle gegeben“, meinte der R&F-Vorsitzende Bis zum nächsten Event, dem Herbstturnier Anfang November ist noch Zeit.