Sportfreunde Lotte neuer Tabellenführer

In der A-Junioren Kreisliga A schoss Teuto Riesenbeck Spitzenreiter Cheruskia Laggenbeck mit einem 4:0-Sieg vom Thron. Neuer Tabellenführer ist SF Lotte nach einem 5:0-Sieg gegen SW Esch. Schlusslicht JSG Hopsten/Schale feierte mit einem 2:1 im Kellerderby gegen Falke Saerbeck am 16. Spieltag den ersten Saisonsieg.

Teuto Riesenbeck - Ch. Laggenbeck 4:0

Die Riesenbecker revanchierten sich eindrucksvoll für die 2:9-Niederlage aus dem Hinspiel. Noah Völkert erzielte in der 28. Minute das 1:0. Sieben Minuten später erhöhte Malte Kämmer nach einem Solo auf 2:0. Die Riesenbecker waren auch nach dem Wechsel effektiv und gingen durch Kämmer in der 52. Minute mit 3:0 in Führung. Zwei Minuten später baute Kämmer den Vorsprung mit einem umstrittenen Handelfmeter auf 4:0 aus.

Tore: 1:0 Völkert (28.), 2:0, 3:0 und 4:0 Kämmer (35.,52./Handelfmeter/54.).

JSG Hopsten/Schale - Falke Saerbeck 2:1

Die Hopstener erarbeiteten sich viele gute Torchancen und verließen als verdienter Sieger den Platz. In der zehnten Minute traf Hopstens Angreifer Frederick Lindemann zunächst nur die Latte. In der 23. Minute brachte er seine Farben per Freistoß in Führung. Der Ausgleich durch ein Eigentor fiel in der 65. Minute. In der 80. Minute kam Lindemann elfmeterreif zu Fall, den Elfer verwandelte er selbst zum 2:1-Siegtreffer.

Tore: 1:0 Lindemann (23.), 1:1 Eigentor (65.), 2:1 Lindemann (Foulelfmeter/80.).

Eintracht Mettingen - Westerkappeln/Velpe 3:0

Die ersatzgeschwächten Westerkappelner verteidigten gegen den Titelanwärter aus Mettingen mit Mann und Maus und zogen sich mit einer 0:3-Niederlage achtbar aus der Affäre. Für die frühe Mettinger Führung sorgte Henning Langelage in der dritten Minute per Kopf auf Flanke von Nils Haarmeyer. Es dauerte bis zur 53. Minute, ehe Mirko Baune das Westerkappelner Abwehrbollwerk im Nachsetzen erneut knacken konnte. Den 3:0-Endstand markierte Bastian Richter zwei Minuten später per Fernschuss.

Tore: 1:0 Langelage (3.), 2:0 Baune (53.), 3:0 Richter (55.).

SF Lotte - SW Esch 5:0

Die Escher brachten die spielstarken Lotteraner trotz einer starken kämpferischen Leistung nicht in Bedrängnis. Mit der 1:0-Führung in der 19. Minute nach einer Ecke durch Nicolas Golinski war der Knoten geplatzt. Nach einer Kombination erhöhte Riar Uljaj in der 26. Minute auf 2:0. Auf Vorarbeit von Uljaj gelang Mouhamed Toure ein Doppelpack (30., 43.) zur 4:0-Pausenführung. Auch den Treffer zum 5:0-Endstand markierte Toure (65.), als er eine Flanke von Mika Becker per Kopf einnetzte.

Tore: 1:0 Golinski (19.), 2:0 Uljaj (26.), 3:0, 4:0 und 5:0 M. Toure (39.,43., 65.).

Ladbergen/Brochterb. - TuS Recke 4:3

Die Platzherren erwischten einen Sahnetag und sorgten mit dem verdienten 4:3-Sieg für einen echten Befreiungsschlag im Abstiegskampf. In der 29. Minute brachte Sandro Telljohann das Heimteam auf Vorarbeit von Marcel Witzke in Führung. Den Rückstand machte Marcel Mosel schon drei Minuten später wett. Die Gastgeber hatten auch nach der Pause im Mittelfeld ein spielerisches Übergewicht und gingen durch einen Weitschuss von Marcel Witzke in der 53. Minute erneut in Front. Den Ausgleich markierte David Schrameyer in der 60. Minute. In der 78. Minute brachte Sven Alker die Hausherren wieder in Front. Drei Minuten später sorgte Witzke mit dem 4:2 endgültig für klare Verhältnisse. Für die Recker reichte es nur noch zum 4:3-Anschlusstreffer in der 86. Minute per Foulelfmeter durch Fabian Müsse.

Tore : 1:0 Telljohann (29.), 1:1 Mosel (32.), 2:1 Witzke (53.), 2:2 Schrameyer (60.), 3:2 Alker (78.), 4:2 Witzke (81.), 4:3 Müsse (Foulelfmeter/86.).

Preußen Lengerich - Arm. Ibbenbüren 0:1

Die Lengericher Preußen konnten zahlreiche Ausfälle nicht kompensieren und kamen für einen Punktgewinn nicht in Frage. Dabei verhinderte Lengerichs Torhüter Abdoul Midjiyawa mit tollen Reflexen eine höhere Niederlage und avancierte zum besten Spieler auf dem Platz. Den Gegentreffer durch Pascal Schmiedel in der 62. Minute konnte er aber nicht verhindern.

Tore: 0:1 Schmiedel (62.).