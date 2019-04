TTC Ladbergen unterliegt in Ochtrup 4:9 und verpasst die Vizemeisterschaft

Zum Saisonabschluss eroberte der TuS Recke in der Tischtennis-Bezirksliga nach einem 9:2-Sieg in Kinderhaus und der Schützenhilfe der SG Telgte noch den zweiten Platz und nimmt als Vizemeister an einer vorsorglichen Aufstiegsrunde zur Landesliga teil. SC VelpeSüd bleibt in der Bezirksklasse trotz des Unentschieden in Westerkappeln Drittletzter und muss nun auf eine erfolgreiche Relegation hoffen, um dem Abstieg zu entgehen.

Bezirksliga

SCW Kinderhaus II – TuS Recke 2:9

Seiner Favoritenrolle wurde der TuS Recke beim Schlusslicht SC Westfalia Kinderhaus II mit einem 9:2-Sieg gerecht. Nach einer souveränen 3:0-Führung durch die Doppel gingen in den Einzeln lediglich Simon Haermeyer gegen Spitzenspieler Weikum (1:3) und Dominik Winkler in der Mitte mit 10:12 im Entscheidungssatz als Verlierer vom Tisch. Haermeyer hielt sich aber im zweiten Durchgang an der Nummer zwei in drei Sätzen schadlos. Für die weiteren Einzel-Punkte sorgten Anton Manalaki (2), Christian Achunov, der nach einem 0:2-Satzrückstand triumphierte, Alexander Lüttmann und Volker Siegbert mit einem Fünfsatzerfolg.

TTV Metelen II – TTV Mettingen 9:1

Nach dem ersten Punkt zum Auftakt durch das Doppel Ajinthan Arulsivanathan/Andre Schantin hatten die Spieler des TTV Mettingen bei TTV Metelen II nicht damit gerechnet, dass es der einzige bleiben würde. Bei der deutlichen 1:9-Niederlage gegen die bis dahin noch abstiegsgefährdeten Gastgeber, die in Bestbesetzung aufliefen, gelang Aji Arulsivanathan und Heiner Supprian in den Spitzeneinzeln gegen die Verbandsliga erfahrenen Klockenkemper und Weßling nicht ein einziger Satzgewinn.

Bezirksklasse

Arm. Ochtrup IV – TTC Ladbergen 9:4

Nach einer viel versprechenden 3:2-Führung musste der TTC Ladbergen im Nachholspiel bei Arminia Ochtrup IV in eine 4:9-Niederlage einwilligen und verpasste damit die Vizemeisterschaft. Jeweils im fünften Satz behielten die Doppel Haar/Kuhn und Klaassen/Rahmeier zum Auftakt die Oberhand. Danach fertigte Gerrit Haar in seinem ersten Spitzeneinzel Feldhues mit 3:0 ab. Er setzte sich auch im zweiten Durchgang gegen Cordon nach einem 0:2-Satzrückstand durch. Jeweils im Entscheidungssatz hatten Thomas Kuhn gegen Feldhues und Hendrik Rahe gegen die Nummer sechs das Nachsehen.

W. Westerkappeln II – SC VelpeSüd 8:8

Der SC VelpeSüd hat das Unentschieden im Lokal-Derby in erster Linie Karsten Stalljohann und Christoph Skalischus, der für seinen verhinderten Bruder Tobias an Position vier aufrücken musste, zu verdanken. Sie brachten es im mittleren Paarkreuz auf vier Einzelsiege, je einmal nach fünf Sätzen, und waren gemeinsam im Doppel erfolgreich. Den achten Punkt sicherte das zweimal siegreiche Doppel Andre Dobiat/Jonas Möllenkamp gegen Mochner/Wierich nach einem 0:2-Satzrückstand mit 11:9 im Entscheidungssatz. Außerdem trug sich Sebastian Scholz, der Mochner in vier Sätzen bezwang, in die Punkteliste ein. Auf der Gegenseite punkteten das Doppel Mochner/Wierich zu Beginn, Sascha Mochner, Oliver Wierich (2) sowie die Ersatzspieler Jens Averwerser (2) und Sven Häring (2).

TTC Ladbergen – TuS Recke II 9:1

Wenig Widerstand musste der TTC Ladbergen brechen, um gegen den mit vier Ersatzleuten angereisten Absteiger TuS Recke II einen 9:1-Sieg einzufahren. Den Ehrenpunkt gestattete Thomas Kuhn beim Spielstand von 4:0 Julian Dirksmeier in fünf Sätzen. In allen anderen Vergleichen ließen sich die Doppel sowie Gerrit Haar, der Dirksmeier in vier Sätzen niederhielt, Matthias Klaassen, Hendrik Kuck, Hendrik Rahe und Oliver Lisso jedoch nichts vormachen.