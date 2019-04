Was ist los bei den Sportfreunden Lotte? Gibt es schon wieder einen Trainerwechsel? Sind Nils Drube und Sven Hozjak entlassen worden?

Am Montag hieß es noch, das gleichberechtigte Trainerduo Nils Drube und Sven Hozjak würden am Saisonende aufhören, weil beide keine Perspektive in Lotte sähen und sich von der Vereinsführung nicht genug unterstützt fühlten.

War das ein Fake? Vieles deutet daraufhin, dass die beiden am Montagabend entlassen worden sind, ein neuer Trainer schon parat steht. Sollte es so sein, haben Nils Drube und Sven Hozjak ein falsches Spiel gespielt. Zudem sickert durch, dass zuletzt auch das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainerduo nicht mehr zum Besten gestellt gewesen sei, und die Vereinsführung sehr wohl ein Vertragsangebot vorgelegt habe. Genau das hat Drube im Gespräch mit den WN abgestritten.

Es wird also noch einiges, wieder einmal, in den nächsten Stunden und Tagen in Lotte passieren.