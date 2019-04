Lottes neuer Trainer Ismail Atalan glaubt fest an den Klassenerhalt

„Ich bin wieder hier, in meinem Revier. War nie wirklich weg, hab mich nur versteckt.“ Er ist zurück. Entsprechend passend ist der Songtext von Marius Müller-Westernhagen aus dem Jahre 1998. Seit Dienstag ist Ismail Atalan wieder Cheftrainer der Sportfreunde Lotte . Er bringt Joe Laumann als Co-Trainer und Tim Gorschlüter als Teammanager mit. Einzige Aufgabe des erfolgreichen Trios von 2016/17: Den Abstieg aus der 3. Liga vermeiden.

An ein Himmelfahrtskommando denkt Atalan nicht. „Es ist unheimlich kompliziert und eine echte Herausforderung“, sagt er. „Aber wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir es schaffen.“ Am Wochenende habe es zwischen ihm und Verein den ersten Kontakt gegeben, dann sei alles sehr schnell gegangen. „Ich mache es auch nur aus Verbundenheit zum Verein. Der Club hat mir 2015 die Chance gegeben, in den Profibereich vorzustoßen. Dafür bin ich dankbar und möchte jetzt etwas zurückgeben. Der Verein befindet sich in einer schwierigen Lage. Da war es für mich klar, zu helfen.“ Die Zusammenarbeit gilt zunächst bis Saisonende. Eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen.

Mit dem 39-jährigen Kurden verbinden die Sportfreunde ihre erfolgreichste Zeit. Im Januar 2015 kam Ismail Atalan vom Oberligisten SC Roland Beckum zum Autobahnkreuz, als Lotte im Tabellenkeller der Regionalliga West stand. Dann ging es steil bergauf. In der Saison 2015/16 gelang der Aufstieg in die 3. Liga. Es folgte die Erfolgsstory im DFB-Pokal mit dem Erreichen des Viertelfinals nach Siegen gegen Werder Bremen, Bayer Leverkusen und 1860 München sowie der sichere Klassenerhalt. Im Juli 2017 wechselte Atalan kurz vor Saisonbeginn als Trainer zum VfL Bochum, wo er jedoch wenige Monate später entlassen wurde. Seither war er ohne Verein.

„In dieser Zeit war ich soviel unterwegs, habe unzählige Spiele gesehen und mich entsprechend weitergebildet“, versichert Atalan, dass er nicht auf der faulen Haut gelegen habe. Er hat im In- und Ausland bei verschiedenen Vereinen hospitiert, hat unter anderem mit Pepp Guardiola bei Manchster City und Jupp Heynckes bei Bayern München gearbeitet. Stationen bei RB Leipzig, dem HSV und in den Niederlanden hat er ebenfalls hinter sich. Und er hat immer wieder bei den Sportfreunden reingeschaut.

„Der Kontakt ist nie abgerissen. Auch in dieser Saison habe ich viele Spiele gesehen, so dass ich die Mannschaft ein wenig einordnen kann“, erklärt der 39-Jährige. Dennoch stellt er zunächst das gegenseitige Kennenlernen in den Vordergrund. „Wichtig ist, dass wir unser Spiel nach vorne verbessern, uns mehr Chancen erspielen und Tore erzielen.“ Zunächst will er auch nur punktuell zu Veränderungen ansetzen. „Es war ja nicht alles schlecht“, macht Atalan deutlich.

Ismail Atalan – Karriere in Bildern 1/13 Die Spieler-Karriere Ismail Atalans (r., im Trikot des 1. FC Gievenbeck) war schnell beendet: Mit 25 Jahren beendete er seine Laufbahn. Foto: Jürgen Peperhowe

Als Trainer legte er eine steile Karriere hin: 2008 begann er in der Kreisliga bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Gievenbeck, seine Tour durchs Münsterland – Davensberg (Kreis Coesfeld), Beckum (Kreis Warendorf) – führte ihn in fünf Jahren in die Oberliga. Im November 2014 heuerte er dann beim Regionalligisten in Lotte (Kreis Steinfurt) an. Foto: Guido Kirchner/dpa

Bei den Sportfreunden Lotte mit in seinem Team: Torwart-Trainer Bastian Görrissen (links im Bild) und Co-Trainer Joseph Laumann (r.). Foto: Alfred Stegemann

Mit Lotte gelang ihm in der zweiten Saison der Aufstieg in die 3. Liga. Foto: Mrugalla

Mit Fleiß nach oben: Mit fünf Jahren war Ismail Atalan als kurdischer Flüchtling ins Münsterland gekommen. In Lotte machte er neben seinem Job noch den Trainerschein. Foto: Mrugalla

In der Saison 2016/2017 machte Atalan bundesweit auf sich aufmerksam. Mit den Sportfreunden Lotte sorgte er im DFB-Pokal für mehrere Überraschungen. In der ersten Runde bezwangen die Münsterländer Werder Bremen mit 2:1. Foto: Mrugalla

In der zweiten Runde musste Bayer Leverkusen (Trainer Roger Schmidt begrüßt hier Atalan vor dem Spiel) dran glauben: Im Elfmeterschießen setzte sich Lotte durch. Foto: Guido Kirchner (dpa)

Im Achtelfinale hieß es 2:0 gegen 1860 München. Foto: Guido Kirchner (dpa)

Erst im Viertelfinale war Schluss für den Drittligisten. 0:3 hieß es gegen Borussia Dortmund. Foto: Mareike Stratmann

Die ganz große Pokalsensation blieb zwar aus, aber die Geschichte vom aufstrebenden Trainer aus dem kleinen Münsterland-Dorf ging durch die Republik. Foto: Frank Klausmeyer

Sein vorerst letztes Nachbarschaftsduell bei Preußen Münster verlor Atalan im April 2017 mit 0:1. Danach hieß es für ihn: 2. Bundesliga. Foto: Jürgen Peperhowe

In seinem ersten Liga-Spiel für den VfL Bochum setzte es eine 0:1-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli. Foto: Witters

Am 30. September unterlagen die Bochumer, die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet waren, in Kiel mit 0:3. Die fünfte Niederlage am neunten Spieltag bedeutete schließlich das Aus für Atalan in Bochum. Foto: dpa

Wichtig war ihm bei den Vertragsgesprächen mit den Sportfreunden eine Zusammenarbeit mit Joe Laumann und Tim Gorschlüter. Beide gehörten Anfang dieser Saison noch zum Trainer-Team, ehe sie auf Initiative von Ex-Coach Matthias Maucksch in die Wüste geschickt worden sind. Maucksch wurde Ende August von Nils Drube und Sven Hozjak abgelöst. Seit Montagabend sind auch die beiden Geschichte in Lotte.

Nun liegt es an Ismail Atalan, Joe Laumann und Tim Gorschlüter, das SFL-Schiff wieder flott zu machen. Mit den Spielen am Samstag beim Schlusslicht VfR Aalen und Ostersonntag gegen den Drittletzten Energie Cottbus warten gleich zwei wegweisende Spiele auf das Trio.