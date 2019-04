TuS Recke -

Teuto Riesenbeck

Die Riesenbecker wollen den Schwung aus dem glanzvollen 4:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Cheruskia Laggenbeck am Mittwoch (19.30 Uhr) in Recke mitnehmen und mit Spitzenreiter SF Lotte punktetechnisch gleichziehen. Ein Sieg mit sieben Toren Unterschied würde Teuto sogar an die Tabellenspitze hieven. Dabei trifft das Überraschungsteam aus Riesenbeck aber auf einen Favoritenschreck. Die Recker brachten Titelanwärter Eintracht Mettingen bereits zwei Mal ins Straucheln. Im Hinspiel setzte sich Riesenbeck 6:2 durch.

SW Esch -

JSG Hopsten/Schale

Schlusslicht JSG Hopsten/Schale wittert nach den Punktgewinnen gegen Westerkappeln/Velpe (1:1) und Falke Saerbeck (2:1) wieder Morgenluft. Nun wollen die Hopstener mit dem zweiten Saisonsieg am Mittwoch (19 Uhr) in Püsselbüren die Rote Laterne abgeben und den Rückstand zum rettenden Ufer auf drei Zähler verkürzen. „Die Mannschaft brennt und will unbedingt den Klassenerhalt schaffen“, sagt Gäste Trainer Dirk Schröder. Die Escher sind nach der Winterpause noch sieglos und wollen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Nach den personellen Problemen in Lotte kann SWE-Coach Achim Quindt am Mittwoch wieder auf einige Leistungsträger zurückgreifen.

Arminia Ibbenbüren -

Falke Saerbeck

Arminia Ibbenbüren trifft in den Nachholspielen gegen Falke Saerbeck (19.30 Uhr) und JSG Ladbergen/Brochterbeck (14. April) auf zwei abstiegsgefährdete Teams. Arminias Trainer Gerrit Mahmutovic erwartet unangenehme Gegner, die um jeden Punkt kämpfen. Aus den Spielen erwartet er sechs Zähler. Die Saerbecker wollen den Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz auf zwei Zähler verkürzen und sich für die knappe 1:2-Hinspielniederlage revanchieren.