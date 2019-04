Einen tollen dritten Platz erreichte die weibliche Handball-C 1-Jugend der JSG Tecklenburger Land in der Bezirksliga . Das letzte Spiel gegen Sparta Münster konnten die Mädels mit 25:19 (11:12) für sich entscheiden. Wurden noch in der ersten Halbzeit zu viele klare Torchancen nicht genutzt, so wussten die Spielerinnen der JSG in der zweiten Hälfte voll zu überzeugen. Als einzige Mannschaft konnten sie zudem den unangefochtenen Spitzenreiter Greven 09 beide Punkte abnehmen. Tore: Wiebke Schmidt (4), Sinah Stork (2), Lisa Kisker (5), Leoni Gravemeier (5), Anneke Theis (2), Hanna Hagehülsmann (2), Lina Lindemann (2), Merle Krämer (1) und König (2).

Die männliche D 1-Jugend holte sich den Meistertitel in der Kreisklasse. Am letzten Spieltag gewann das Team gegen Senden mit 43:14. Die männliche D 2 belegt einen hervorragenden vierten Tabellenplatz. Platz sechs heißt es für die männliche C-Jugend, die überwiegend aus D-Jugendspielern besteht, am Ende der Saison. Das letzte Spiel verloren sie unglücklich gegen den TV Borghorst mit 41:42. Topscorer war diesmal Max Intfeld, der sich mit zehn Toren in die Torschützenliste eintragen konnte. Außerdem trafen: Aldrup (8), Reher(6), Maiwald (4), Kirschner (2), Nollmann (1), Bosse (1) und Stojanovic (1).

Die weibliche B-Jugend beendete die Saison in der Bezirksliga mit einem 22:10 (9:7)-Sieg gegen Sparta Münster als Vizemeister. Nach einer eher lahmen Halbzeit eins, erhöhten die JSG Mädels das Tempo und auch die Abwehr stand deutlich besser. Tore: Lenfert (6), Kisker (5), Schallenberg (4) ,Lara Meyer (2), Emily Meyer (2), Kohnhorst (1), Oeljeklaus (1) und Rehkopf (1).