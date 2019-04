Nachdem das Quartier bezogen wurde, holte die Gruppe die Startunterlagen auf dem Gelände des alten Tempelhofer Flughafens ab und genoss die restlichen Stunden Großstadtflair bei frühsommerlichen Temperaturen.

Am Sonntag pünktlich um 10.05 Uhr erklang der Startschuss und mehr als 35 000 Athleten machten sich auf den Weg vorbei an der Siegessäule, Schloss Charlottenburg, Ku-Damm, Gedächtniskirche, und dann zurück über die Straße Unter den Linden durch das Brandenburger Tor ins Ziel.

Hans-Peter Igelbrink vom TV GM-Hütte, der sich wie auch Carsten Löhr vom TV Lengerich der Gruppe angeschlossen hatte, kam in 1:26:29 Stunden als 748. ins Ziel. Andreas Brüseke war schnellster Hohner mit einer Zeit von 1:31:36 Stunden (Platz 1396). Carsten Löhr in 1:38:21 Stunden und Reiner Görlich in 1:38:58 liefen beide fast die gleiche Zeit, hatten aber bei den vielen Startern kein Kontakt während des Rennens. Karin Menebröker wollte die Zwei-Stunden-Grenze knacken, was ihr in 1:59:55 Stunden auch gelang. Frank Franke benötigte 2:02:00 Stunden für die 21,095 km und Annika Groß finishte ihren ersten Halbmarathon in 2:13:20 Stunden. Michael Brix als ältester Teilnehmer der Berlin-Fahrer kam in 2:16:06 Stunden ins Ziel. Alle Sportler genossen zwar das sonnige Wetter am Wochenende, für die lange Distanz war es aber doch zu warm und nach den Trainingsläufen im März sehr ungewohnt.

In Hannover gingen Maik Lepper, Sascha Ludwig und Kristin Lepper an den Start. Sascha und Maik waren beide in der Vorwoche noch krank gewesen, daher wurde leider nichts aus dem Plan, die 1:20 Stunden-Grenze zu knacken. Sascha benötigte 1:24:29 Stunden (Platz 102) und Maik 1:29:04 Stunden (Platz 195). Kristin hatte für den 10-km-Lauf gemeldet und lief in 50:47 Stunden durch das Ziel und wurde 26. Ihrer Altersklasse.