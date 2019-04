Gegenseitige Vorwürfe und Anschuldigungen machen die Runde im Lager der Sportfreunde Lotte . Auf der einen Seite stehen die Ex-Trainer Nils Drube und Sven Hozjak, die dem Verein Untätigkeit unterstellen, auf der anderen Seite die Clubführung, die alles zurückweist und dem Duo vorwirft, ein falsches Spiel zu spielen. Obendrein soll es sogar gegenseitige Drohungen gegeben haben, die beide Seiten aber nicht kommentieren wollten.

Am Montagabend noch äußerte Nils Drube gegenüber den WN , dass seit ersten Vertragsgesprächen vor sechs Wochen rein gar nichts passiert sei: „Wir streben eine ruhige, strukturelle, nach vorne gerichtete Arbeit an. Das scheint hier leider nicht möglich zu sein. So können wir nicht weiter arbeiten.“ Daraufhin wollen sie dem Verein mitgeteilt haben, am Saisonende aufzuhören. Den entsprechenden Informationsfluss sollte Berater Sascha Brinker erledigen. Nur hat der anscheinend niemanden der Vereinsoberen erreicht. Weder Vorstand noch Aufsichtsrat seien informiert gewesen, heißt es. Sie hätten von der Aussage der beiden erst aus der Presse erfahren. Zudem waren Drube und Hozjak zum Zeitpunkt des Telefonats mit den WN bereits freigestellt. Da stellt sich die Frage, warum die Ex-Trainer überhaupt so taktiert haben? Haben sie eigene Interessen verfolgt?

„Nein, ganz bestimmt nicht“, versichert Drube. „Wir können weiterhin in den Spiegel schauen, waren immer offen und ehrlich allen gegenüber.“ Genau das aber sieht Lottes Sportlicher Leiter Manfred Wilke anders. Er sah zudem keine sportliche Entwicklung, eher sogar einen Rückschritt. Auch das Festhalten an gleicher Taktik und denselben Spielern konnte er nicht nachvollziehen. Zu hören war aus der Mannschaft zudem, dass es zuletzt eben doch nicht mehr gestimmt habe zwischen Teilen des Kaders und dem Trainerteam. In jedem Fall scheint einiges im Argen gelegen zu haben, was ursächlich für die jüngste Entwicklung rund um das Frimo-Stadion ist.