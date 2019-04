Die Fronten waren verhärtet, extrem verhärtet. Seit einiger Zeit schon. Ein „Weiter so“ war schlichtweg nicht mehr möglich. Deshalb ist die Freistellung von Nils Drube und Sven Hozjak als Trainerduo der Sportfreunde Lotte nachvollziehbar. Vielleicht hätte sie sogar schon früher erfolgen müssen.

Natürlich haben die beiden die Mannschaft aus dem tiefsten Tabellenkeller geholt, ihr eine Handschrift verpasst und die Voraussetzung für den Klassenerhalt geschaffen. Deshalb ist die Forderung nach einer frühzeitigen Vertragsverlängerung legitim sowie auch das Pochen auf Verstärkungen, um die Mannschaft für die Zukunft besser aufzustellen.

Aber es kommt auch auf das „Wie“ an. War Cheftrainer Nils Drube wirklich immer so ehrlich zu allen, wie er beteuert? Oder hat er nicht vielleicht doch mitunter auch Eigeninter­essen über die des Vereins gestellt? Hat er einfach zu hoch gepokert? Lottes Macher Manfred Wilke ist bekannt dafür, nicht lange zu fackeln, wenn ihm etwas gegen den Strich läuft. Hat er sich nun vielleicht verzockt? Oder hat er dem Trainerteam vielleicht doch ein Vertragsangebot vorgelegt, das die beiden abgelehnt haben? Aus welchen Gründen auch immer. Es bleiben viele Fragen offen in dieser erneuten Posse um einen Trainerwechsel in Lotte.

Mit Ismail Atalan wurde nun der Trainer inthronisiert, der es wohl als Einziger schaffen kann, das lahmende SFL-Schiff wieder flott zu machen. Er kennt Verein und Umfeld, braucht nur wenig Eingewöhnungszeit. Für ihn ist es dennoch ein Wagnis. Kompliziert eben, wie er sagt. Aber damit kennt man sich bei den Sportfreunden Lotte ja aus.