Lengerich -

Für die Einrad-Juniorinnen der RSG „Teuto“ Antrup Wechte stand am vergangenen Samstag der Junior-Mannschafts-Cup in Schwanewede an. Acht Sportlerinnen der Altersklasse U19 starteten in zwei Vierer-Mannschaften und einer Sechser-Riege. Ziel war es, das Finale zu erreichen.