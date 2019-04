Bei den Langlauf-, Wurf- und Stoßmeisterschaften wurden am vergangenen Sonntag im Jahn­stadion Rheine die ersten Kreismeister-Titel der noch jungen Freiluftsaison vergeben. Sechs Aktive vertraten die Farben des TV Lengerich. Sie fuhren gleich zum Saisonstart mit insgesamt zehn Titeln eine hervorragende Ausbeute ein.

Einen tollen Auftakt lieferte Jana Altevogt, die in der weiblichen Jugend U20 die Wettbewerbe im Speerwurf (32,43 m), im Kugelstoßen (9,47 m) und im abschließenden Diskuswurf (28,34 m) für sich entschied und drei Titel gewann. In beiden Wurfdisziplinen unterbot Jana mit ihren Leistungen bereits die Norm für die Westfälischen Jugendmeisterschaften, die am ersten Juli-Wochenende in Bochum-Wattenscheid stattfinden.

Dreimal Gold holte auch Frank Neumann, der in der Altersklasse der Senioren M55 im Kugelstoßen (10,30 m), im Diskuswurf (31,95 m) und im Speerwurf (28,30 m) erfolgreich war.

In ausgezeichneter Frühform zeigte sich auch Katrin Paschedag, die bei den Seniorinnen W60 nicht nur die Titel im Kugelstoßen (9,31 m) und im Diskuswurf (21,53 m) holte, sondern auch die über 25 Jahre alten Kreisrekorde von Helga Braatz und Lotte Leiß aus 1993 löschte.

Kreismeister wurden bei den Senioren M60 auch Willi Altevogt im Diskuswurf (32,85 m) und Bernhard Hülsken im Kugelstoßen (11,28 m). Silber ging im Kugelstoßen an Willi Altevogt (10,68 m).

Jenna Haudeck

Mit Jenna Haudeck ging für den TV Lengerich nur eine Langläuferin an den Start, die sich in ihrem ersten Rennen über 2000 m jedoch stark präsentierte. Dank einer taktisch guten Renneinteilung und eines beherzten Schlussspurts erreichte Jenna das Ziel nach 8:46,78 min. und verfehlte die Medaillenränge als Vierte nur knapp.