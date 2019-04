Vor der vierten Saison: Erfolg ist nicht selbstverständlich

Die Spieler erwartet in der kommenden Woche ein Handballcamp, welches der FSJler des TVK Tim Kipp im Rahmen seines sozialen Jahres mit Trainern aus dem Lehrstab des Handballverbandes Westfalen und der JSG als Projekt ausrichtet. Als Abschluss ist die Fahrt zum Bundesligaspiel TSV Hannover-Burgdorf gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit 100 Teilnehmern an Gründonnerstag geplant.Zum Ende der Sommerferien wirft bereits jetzt das bislang größte JSG-Projekt seine Schatten voraus. Nach dem mehr als erfolgreichen Handball Schnuppertag im letzten Jahr in Ladbergen wollen die Verantwortlichen diesen Tag in diesem Jahr in ein großes JSG-Saisoneröffnungswochenende am Ende der Ferien (23. bis 25. August) einbetten. Im Rahmen des Kinderferienprogramms der drei Orte findet am Freitag der Schnuppertag in der Sporthalle Kattenvenne statt. Am Samstag und Sonntag finden tagsüber Handballcamps für die aktiven JSG-Handballer – ebenfalls mit qualifizierten Trainern aus dem HV-Lehrstab – statt. An allen drei Abenden spielen die A-Jugenden und 1. Damen- und Herrenmannschaften der drei Stammvereine in der Sporthalle am Ölberg gegen höherklassige Gegner. Während des ganzen Wochenendes wird ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt geboten werden. Zudem steht zwischen Weihnachten und Neujahr auch in diesem Jahr wieder die Teilnahme am größten Jugendhandballturnier der Welt in Lund (Schweden) auf dem Programm.