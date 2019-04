Europa zu Gast in Leeden

Zum 40. Mal hat der RSV „Bergeslust“ Spitzenmannschaften aus dem In- und Ausland eingeladen. Damit nimmt der heimische Radsportverein eine Ausnahmestellung ein. Denn als eines der wenigen Radballturniere versprüht der Amazone-Cup, Nachfolger des legendären LIMA-Goldpokals, einen ganz besonderen internationalen Glanz.

Bei der Premierenveranstaltung des 1973 ins Leben gerufenen Turniers waren die Leedener Erwin Budke und Axel Wille die freudestrahlenden Sieger. Seitdem fanden renommierte Mannschaften aus ganz Europa den Weg in das Stiftsdorf. In der langen Siegerliste stehen prominente Namen aus dem Radsport, so zum Beispiel die Weltmeister aus Hameln (Latzel/ Hormann , 1996), die mehrfachen Deutschlandpokalsieger aus Münster (Wille/Sattler, 1997 bis 1999) und auch die WM-Teilnehmer aus Belgien, Tschechien und der Schweiz. Doch auch die Leedener Radballer konnten bereits zehn Mal vom Heimvorteil profitieren und den Siegerpokal hochhalten.

Auch in diesem Jahr können sich die Zuschauer, für die der Eintritt in die Sporthalle der Grundschule Stift frei ist, auf ein interessantes Teilnehmerfeld freuen. Als mehrfache Weltmeisterschaftsteilnehmer nehmen Brecht Damen und Niels Dirikx von der HZG Beringen eine Favoritenrolle ein. Die belgischen Meister konnten 2017 das Leedener Turnier für sich entscheiden. Im Vorjahr reichte es dagegen nur zu Rang fünf. Mit großer Motivation wollen sie dieses Mal wieder den Platz an der Sonne angreifen.

An Motivation und Einsatzwillen mangelt es auch bei Kevin Bachmann und Stefan Feurstein von der SG Sulz /Dornbirn nicht. Die Österreicher sind bekannt für ihre aufopferungsvolle Spielweise. Bereits als Nachwuchsteam konnten sie damit etliche Erfolge sammeln. Zuletzt zeigten die Vorarlberger Ende Februar ihre Ausnahmeklasse, als sie hinter Weltmeister Höchst den zweiten Platz beim Österreich-Cup sichern und damit das Ticket für den World-Cup erspielen konnten. Beim Amazone-Cup hat es bisher noch nicht für den ganz großen Wurf gereicht. Im letzten Jahr verpassten sie nur denkbar knapp den Turniersieg.

Aus Tschechien wird zum vierten Mal die junge Top-Mannschaft vom SC Svitavka erwartet. Jiri Hrdlicka und Roman Stanek feierten im Herbst den Aufstieg in die Extraliga, die höchste nationale Spielklasse. Man darf gespannt sein, wie sich die mehrfachen U 23-Meister ihres Landes beim Amazone-Cup schlagen werden.

Auch der Velo-Club Dorlisheim aus Frankreich ist im Tecklenburger Land bestens bekannt. Der französische Traditionsverein konnte zuletzt 2014 das Leedener Turnier für sich entscheiden. Der damalige Pokalsieger Quentin Seyfried hat sich dieses Mal mit seinem Bruder Mathias angekündigt. Die Elsässer sicherten als nationale Titelträger bei den letzten Weltmeisterschaften durchgängig den Verbleib in der A-Gruppe. Auch beim Amazone-Cup werden sie ein wichtiges Wort um den Turniersieg mitreden.

Als Pokalverteidiger gehen Christian Gallinger und Andreas Reichenbacher vom SV Nordshausen ins Rennen. Im Vorjahr holten die Hessen überraschend den Turniersieg. Mit ihrer abgeklärten Spielweise dürften die Routiniers auch dieses Mal um die vorderen Plätze kämpfen.

Und was machen die Lokalmatadoren des RSV Bergeslust Leeden? Die heimischen Vereinsfarben werden von Benedikt Morgret und Markus Kuhlage vertreten. Der Triumph beim Amazone-Cup vor drei Jahren wird wohl nicht zu wiederholen sein. Doch mit der Unterstützung des eigenen Anhangs wollen auch sie sich von ihrer besten Seite zeigen und für die eine oder andere Überraschung sorgen.