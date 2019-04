Für Teuto waren es die ersten Punktverluste nach sechs siegreichen Spielen. JSG Hopsten/Schale hat die rote Laterne mit einem 1:0-Sieg bei SW Esch abgegeben. Die Nachholpartie zwischen der DJK Arminia Ibbenbüren gegen Falke Saerbeck wurde verlegt. In einem weiteren Nachholspiel empfängt Arminia Ibbenbüren am Sonntag die JSG Ladbergen/Brochterbeck.

TuS Recke -

Teuto Riesenbeck 0:0

Beide Teams mussten auf Stammspieler verzichten. Die Riesenbecker kamen trotz Feldüberlegenheit nur selten zum Torabschluss und hatten im letzten Drittel keine Lösung. Die Recker agierten taktisch diszipliniert und zeigten eine starke Defensivleistung. Reckes Trainer Henrik Börgel lobte vor allem die starken Leistungen der vier B-Jugendlichen.

SW Esch -

JSG Hopsten/Schale 0:1

SWE-Coach Achim Quindt hatte auf totale Offensive gesetzt und war mit der spielerischen Leistung seiner Mannschaft zufrieden. In einer einseitigen Partie münzte seine Elf eine Vielzahl guter Chancen aber nicht in Tore um. Das tor des Tages markierte Daniel Vogel (72.). Damit war das Konzept der kampfstarken Hopstener aufgegangen, die nun wieder auf Schlagdistanz auf einen Nichtabstiegsplatz sind.

Arminia Ibbenbüren -

Ladbergen/Brochterbeck

In der Vorrunde belohnten sich die Gäste aus Ladbergen/Brochterbeck für ihre guten Leistungen nicht und haben die Hinrunde mit sechs Zählern auf Platz zehn abgeschlossen. Die intensive Vorbereitungsphase in der Winterpause trägt nun ihre Früchte. Das Team um des Trainergespann Andreas Habben/Benjamin Suhre hat die Ladehemmungen aus der Hinrunde abgelegt und mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen für einen echten Befreiungsschlag im Abstiegskampf gesorgt. Nach nur neun Toren in der Hinserie markierten die Gäste in den letzten vier Partien schon zehn Treffer. Wenn die Habben-Schützlinge an die zuletzt gezeigten Leistungen am Sonntag (11 Uhr) beim Tabellenfünften in Schierloh anknüpfen können, sind sie nicht chancenlos. Das Hinspiel gewannen die Arminen mit 4:0.