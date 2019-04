Wenige Tage später erreichte ihn ein Anruf von Nils Drube . Der damals neue Trainer der Sportfreunde Lotte wollte den kopfballstarken Angreifer verpflichten. Unbedingt. Dann ging alles ganz schnell. Am 1. September schlüpfte Wegkamp bereits ins blau-weiße SFL-Dress und half mit, beim Karlsruher SC den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen.

„Tja, so schnell kann es gehen“, blickt der Spieler mit der Nummer 13 zurück. „Nils Drube hat mir klar gemacht, wie sehr er mich braucht. Zudem hatte ich die Chance, in meine Heimat zurückzukehren und habe zugesagt. Aber ich muss ganz klar sagen, der Abschied aus Aalen ist mir schwer gefallen. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt.“ Am Samstag kehrt Wegkamp mit den Sportfreunden zu seinem Ex-Club zurück.

Fast auf den Tag genau des Wechsels nach Lotte, nur eben drei Jahre früher, hatte es den Rotschopf von der U 23 des FC Bayern München zum VfR Aalen gezogen. „Ich habe mich von Beginn an gut aufgehoben gefühlt“, versichert der 26-Jährige. „Es war eine schöne Zeit, und ich habe viele Freundschaften geschlossen.“ Den Saisonverlauf seines Ex-Clubs hat er genau verfolgt. „Das ist eine Mannschaft mit einer hohen Qualität. Warum sie so tief in der Tabelle steht, weiß ich nicht. Der VfR hatte oft einfach kein Matchglück und ist dann in eine Negativspirale gekommen.“

Wegkamp macht keinen Hehl daraus, dass er den Aalenern alles Gute wünscht und den Klassenerhalt gönnt. „Aber wir benötigen die drei Punkte auch dringend. Deshalb gibt es keine Geschenke. Alle Freundschaften werden am Samstag für 90 Minuten ruhen.“

Wahrscheinlich trifft er dann sogar im direkten Duell auf seinen besten Kumpel. „Mit Thomas Geyer habe ich viel unternommen. Wir haben uns bestens verstanden“, sagt Wegkamp. Und zwar so gut, dass der Innenverteidiger des VfR im Sommer Trauzeuge ist, wenn der Lotter Angreifer seine langjährige Lebensgefährtin heiratet. Die Wege der beiden dürften sich während der 90 Minuten mehrfach kreuzen. „Egal wie es ausgeht, wir werden Freunde bleiben“, verspricht Gerrit Wegkamp.

Neben Geyer verstand sich der 26-Jährige auch mit Torhüter Daniel Bernhardt und Sturmkollege Lukas Schnellbacher hervorragend. „Wir stehen nach wie vor in engem Kontakt“, verrät Wegkamp. Er geht auch davon aus, dass der Empfang der VfR-Fans bei seiner Rückkehr ins Ostalb-Stadion herzlich sein wird. „Ich bin in den drei Jahren in Aalen mit allen gut ausgekommen, habe mich an vielen Aktionen beteiligt und denke schon, dass man das nicht vergessen hat“, hofft er.