Am Sonntag (15 Uhr) bekommt der SC Preußen die Chance zur Revanche. „Wir wollen das Hinspielergebnis in einen Sieg umwandeln“, sagt Pascal Heemann . „Wir wollen mit aller Macht die Punkte holen.“

Ein Sieg für die Gastgeber ist auch dringend nötig, bei einer Niederlage könnte der Tabellenvorletzte wohl endgültig mit den Planungen für die Kreisliga A beginnen. Aber noch gibt es Durchhalteparolen. „Wir können spielerisch gut mithalten. Das haben wir zuletzt wieder in Burgsteinfurt gezeigt“, meint Heemann. Lengerichs Coach ist aber auch klar, dass am Sonntag keine einfache Aufgabe auf seine Mannschaft wartet. Auch die ISV – mit 30 Punkte auf Rang elf – steckt noch im Abstiegskampf. Zu Rang 14 sind es nur drei Punkte Unterschied. Mit einem Dreier würden die Preußen die Ibbenbüren noch weiter in Abstiegssumpf ziehen. „Wir müssen uns auf einen heftigen Schlagabtausch einstellen“, warnt Heemann. „In beiden Teams stehen gute Fußballer.“ Wer mehr in den Kampf investiere und den unbedingten Siegeswillen zeige, „der wird das Spiel gewinnen.“

Auch Philipp Hölscher , Co-Trainer der ISV, der den erkrankten Chefcoach Heiko Becker vertritt, weiß, was die Stunde geschlagen hat. „Wenn wir beim Tabellenvorletzten antreten, müssen wir einfach drei Punkte holen, um uns mehr Luft zu verschaffen“, fordert der. Aber Lengerich sei eine andere Mannschaft als noch in der Hinrunde. „Die sind deutlich stärker geworden und haben in der Rückserie einige gute Ergebnisse erzielt, auch enge Spiele gewonnen oder gedreht“, warnt Hölscher seine Elf. „In der Hinrunde hatten wir eine gute Serie, zuletzt haben wir nicht viele Tore gemacht. Da fehlte uns die nötige Durchschlagskraft“, kritisiert Hölscher.

Beide Trainer können personell fast aus dem Vollen schöpfen. Bei der Preußen fehlen nur die Langzeitverletzten Lansana Kaba und Gianluca Hoge. „Es wird vielleicht ein paar Überraschungen in der Aufstellung geben“, ließ Heemann durchblicken. Welche das sind, wollte er aber verständlicher Weise nicht verraten. Bei der ISV steht Kevin Hagemann nicht zur Verfügung.

Seit dem 17. März (5:1 gegen Germania Horstmar) wartet die ISV auf einen Sieg. Vor einer Woche erkämpfte sich das Becker-Team ein 1:1 im Derby gegen den TuS Recke. Preußen Lengerich verlor 0:2 beim SV Burgsteinfurt.