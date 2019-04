BSV Brochterbeck siegt im Kellerduell

Weiter auf Erfolgskurs befindet sich auch Eintracht Mettingen, das die Reserve der ISV klar mit 4:1 abfertigte. Bereits am Donnerstag war der aktuelle Spitzenreiter SC Halen beim Schlusslicht Eintracht Mettingen 2 nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus gekommen.

BSV Brochterbeck -

SV Halverde 3:1

Eine Woche nach dem blamablen 0:7 gegen Westfalia Hopsten zeigten die Brochterbecker sehr zur Freude ihres Trainers Gerd Voß die genau richtige Reaktion. „Das war wirklich eine super Moral der Truppe“, lobte Voß. Zum Matchwinner in Reihen des BSV avancierte mit zwei eigenen Treffern sowie einer Vorlage mit Michel Lagemann ein Akteur, der ansonsten für die Brochterbecker Reserve auf Torejagd geht. „Er hat seinen Einsatz mehr als gerechtfertigt“, strahlte Voß. Dabei mussten die Hausherren nach der frühen Führung durch Lagemann (7.) durchaus auch einige bange Momente überstehen. So hatten die Halverder unter anderem Pech bei einem Pfostentreffer, zudem parierte BSV-Keeper Max Mau einen Freistoß von Marco Schneider glänzend. Nach dem Wechsel riskierten die Gäste dann zunehmend mehr, für Brochterbeck boten sich Räume.

Tore: 1:0, 2:0 Lagemann (7., 61.), 2:1 A. Cici (66.), 3:1 Manecke (70.).

Arminia Ibbenbüren 2 -

VfL Ladbergen 3:2

Sichtlich erleichtert zeigte sich DJK-Trainer Dirk Sterthaus nach dem ersten Dreier seit langem. „Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit die genau richtige Einstellung gezeigt“, sah Sterthaus einen „verdienten“ Heimerfolg. Wie erwartet sei die Partie dabei „nichts für Fußball-Feinschmecker gewesen“.

Tore: 0:1 Büker (12.), 1:1 Schlingmann (36.), 1:2 F. Zeciri (45.), 2:2 Krügel (64.), 3:2 Wübker (78.).

Schwarz-Weiß Esch -

Westfalia Hopsten 2:2

Nach 68 Minuten, in denen sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegneten, nahm die Partie so richtig Fahrt auf. Zunächst brachte Bastian Schnetgöke Esch in Front, dann drehten Bastian Stapper und Elias Strotmann den Spieß zu Gunsten der Westfalia. Zwei Minuten vor dem Ende glich wiederum Schnetgöke zum 2:2 aus, in der Nachspielzeit sei den Püsselbürenern dann nach Ansicht von SWE-Trainer Bruno Kitroschat ein „ganz klarer Elfmeter“ verweigert worden.

Tore: 1:0 Schnetgöke (68.), 1:1 Stapper (78.), 1:2 Strotmann (80.), 2:2 Schnetgöke (88.).

Eintracht Mettingen -

Ibbenbürener SV 2 4:1

Der Lauf der Eintracht geht weiter, bis auf sechs Zähler sind die Mettingener an Tabellenführer Halen herangerückt. „Wir sind einfach gut drauf und haben das sehr konsequent gespielt heute“, sah Trainer Christian Loetz erneut einen überzeugenden Heim-Auftritt seiner Elf.

Tore: 1:0 Schröer (15.), 2:0 Moormann (22.), 3:0, 4:0 Lagemann (68., 79.), 4:1 Basler (83.).

SV Büren -

Brukt. Dreierwalde 1:4

Trotz der Niederlage war Bürens Trainer Marcel Czichowski mit der Darbietung der Gastgeber absolut einverstanden. „Ich habe uns besser gesehen, auch wenn das bei einem 1:4 komisch klingen mag.“

Tore: 1:0 Hartmann (18.), 1:1, 1:2 M. Schütte-Bruns (23., Handelfmeter; 30., Handelfmeter), 1:3 Vennemann (51.), 1:4 Steffen (70.).

Falke Saerbeck -

TGK Tecklenburg 1:2

„Wir haben im Moment einfach nur Pech“, haderte Saerbecks Trainer Holger Althaus nach dem Abpfiff. Die Falken erspielten sich genügend Möglichkeiten, hätten schon zur Halbzeit eigentlich führen müssen. Das Auslassen der Chancen rächte sich allerdings, mit dem Pausenpfiff brachte Lauritz Sundermann die Kobbos mit 1:0 in Führung.

Tore: 0:1 Sundermann (45.), 1:1 Teupen (63.), 1:2 Deger (76.).

SC Dörenthe -

SC Hörstel 0:0

Ein aus Sicht von DSC-Trainer Ralf Scholz höchst schmeichelhafter Punktgewinn für den Tabellenzweiten: „Das war mehr als glücklich für Hörstel“, fasste Scholz die 90 Minuten zusammen.