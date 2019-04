Das ließ auch die Körpersprache der Lengericher Mannschaft bei der 1:4-Pleite im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga gegen die ISV erkennen. „Eine Frechheit“, fand SCP-Trainer Pascal Heemann , der kein gutes Haar an seiner Truppe ließ, nach dem Spiel klare Worte. Nur noch Fantasten dürften mittlerweile in Lengerich vom Ligaverbleib träumen.

Ab sofort können sich die Preußen eigentlich auf ihre künftige Rolle in der Kreisliga A vorbereiten. 2011 waren sie zuletzt in die A-Liga abgestiegen und benötigten drei Jahre, um den Wiederaufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Wie schon vor einem Jahr nach dem Landesligaabstieg steht den Preußen erneut ein personeller Aderlass bevor.

Neben den aus disziplinarischen Gründen aktuell entlassenen Spielern Tugay Gündogan und Sahin Günana (wir berichteten) werden auf jeden Fall Stand heute Maximilian Thamm (TuS Recke), Gianluca Hoge (?) und Chris-Cedric Jaeschle (ISV) den SCP verlassen. Um den Rest soll eine neue Mannschaft aufgebaut werden, wie Trainer Pascal Heemann am Sonntag nach dem ISV-Spiel bestätigte. „Mit Jonathan Westhoff kriegen wir von GM-Hütte einen guten Mann dazu, der die Defensive stärken wird“, so Heemann. Aus der Zweiten soll Lukas Becker hochgezogen werden. „Und vier A-Jugendliche werden wir hochziehen, die das Niveau dazu haben.“ Bis zur neuen Saison ist es aber noch eine Weile hin und es kann noch viel passieren, bis personell alles in trockenen Tüchern ist.