Triumph im Entscheidungsspiel: Österreich siegt in Leeden

Denn dass Kevin Bachmann und Stefan Feurstein aus Österreich am Samstag die beliebte Trophäe des Internationalen Radball-Turniers am Ende eines anstrengenden Tages tatsächlich in die Luft strecken durften, entschied sich erst im Entscheidungsspiel.

Zum Auftakt stand das Duell zwischen Österreich und Pokalverteidiger Nordshausen (Andreas Reichenbacher und Christian Gallinger) an. Wie im Vorjahr hatten die Vorarlberger große Probleme mit der engmaschigen Defensive der Hessen, so dass beim Schlusspfiff eine knappe 1:2-Niederlage von der Anzeigetafel leuchtete. Im weiteren Turnierverlauf hatten Bachmann/Feurstein aber das Geschehen in der gut gefüllten Leedener Sporthalle im Griff. Belgien (Brecht Damen und Niels Dirikx) fand gegen den aggressiven Auftritt der Alpenländer keine Mittel. Mit schwungvollen Angriffen waren die Österreicher zudem mehrfach selbst erfolgreich, so dass der deutliche 8:0-Sieg ungefährdet eingefahren werden konnte. Auch der heimische RSV Leeden, der mit Benedikt Morgret und Markus Kuhlage in ungewohnter Formation antrat, hatte gegen die entfesselten U 23-Europameister kein Rezept. 4:0 lautete das Endergebnis einer recht einseitigen Partie. Und als sich die SG Sulz/Dornbirn auch nicht vom französischen Meister aus Dorlisheim (4:3) und den spielstarken Tschechen aus Svitavka (8:3) stoppen ließ, standen in der Endabrechnung zwölf Punkte auf dem Konto der Alpenländer.

Der Blick richtete sich zeitgleich auf Nordshausen, das nach dem Auftaktsieg über Österreich den Pokalsieg vom Vorjahr wieder fest ins Visier genommen hatte. Die routinierten Hessen ließen einen weiteren sicheren Erfolg über Leeden (3:0) folgen. Doch im dritten Match traf es auch sie, denn Quentin und Mathias Seyfried aus Dorlisheim waren beim 1:2 ein wahrer Stolperstein. Mit ungefährdeten Siegen über Svitavka (6:2) und Beringen (5:3) erhöhten Reichenbacher/Gallinger ihr Punktekonto ebenfalls auf zwölf Zähler, so dass ein Entscheidungsspiel über den diesjährigen Amazone-Cup-Gewinner entscheiden musste.

Amazone-Cup geht nach Österreich 1/81 Das österreichische Duo Bachmann/Feurstein gewann nach einem Entscheidungsspiel den 40. Amazon-Cup. Sechs Teams aus fünf Ländern nahmen am Radballturnier des RSV Bergeslust Leeden teil, Neben Radballaction sorgten auch die Einlagen wieder für Kurzweil. Foto: Michael Kofort/RSV Leeden

Auch Dorlisheim zeigte eine tolle Tagesleistung. Die französischen Weltmeisterschafts-Teilnehmer Quentin und Mathias Seyfried verpassten aber durch ein 6:6 gegen Svitavka die mögliche Entscheidungsrunde und mussten sich mit dem dritten Rang im Endklassement zufrieden geben. Rang vier sicherten sich die belgischen Meister Brecht Damen und Niels Dirikx aus Beringen. Die Amazone-Cup-Sieger von 2017 hatten nicht ihren besten Tag erwischt und zahlten vor allem bei der hohen Niederlage gegen Österreich Lehrgeld. Aber auch die 3:5-Pleite gegen Nordshausen war enttäuschend. Die torreichen Siege über Leeden (11:0) und Svitavka (7:4) waren nur wenig Trost, der angepeilte Podestplatz war außer Reichweite.

Rang fünf erspielten sich Jiri Hrdlicka und Roman Stanek aus Svitavka. Besonders beim 6:6 gegen Frankreich konnten die jungen Tschechen ihr Potential andeuten. Dass es nach dem 10:5-Auftaktsieg gegen Leeden nicht zu mehr reichte, lag in erster Linie am fehlenden Schussglück, denn wiederholt scheiterten Hrdlicka / Stanek am Torgestänge.

Bei den Gastgebern war der Ausfall von Außenspieler Thorsten Göpfert nicht zu kompensieren. Die Teutoburger warfen Leidenschaft und Herzblut in die Waagschale, agierten aber vor allem im Aufbauspiel zu drucklos. Der sechste Gesamtrang war so nicht zu verhindern. Doch die kampfstarken Auftritte wurden vom fachkundigen Publikum mit großem Applaus belohnt.

So kam es am Ende zum Entscheidungsspiel zwischen Österreich und Nordshausen. In diesem waren Kevin Bachmann und Stefan Feurstein vom Anpfiff an hoch konzentriert. Gleich die ersten beiden Torschüsse konnten im Tor untergebracht werden. Als dann auch noch drei Minuten vor dem Schlusspfiff ein Konter die 3:0-Führung brachte, war die Partie und das Turnier entschieden. Großer Jubel im Lager der Österreicher, die in den letzten Jahren wiederholt nur knapp am Pokalsieg scheiterten. Freudestrahlend fielen sich die beiden Vorarlberger beim Schlusspfiff in die Arme und nahmen bei der anschließenden Siegerehrung durch Pokalstifter Klaus Dreyer von den Amazonen-Werken, Tecklenburgs Bürgermeister Stefan Streit und RSV-Vereinsvorsitzenden Manfred Göpfert die begehrte Trophäe in die Hände.