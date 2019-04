Zuletzt hatte Chato am vergangenen Samstag die Sportfreunde beim 2:1-Sieg in Aalen mit 1:0 in Führung gebracht. Chato unterzeichnete bei den Hessen einen bis zum 30. Juni 2021 datierten Vertrag. „Er hat seine erste Saison in der 3. Liga überzeugend bestritten“, erklärte SVWW-Sportdirektor Christian Hock auf der Homepage des Clubs. „Zudem gehört er in die Reihe von jungen, hungrigen Spielern mit Perspektive, die sich bei uns weiterentwickeln wollen. Wir verpflichten ihn für beide Ligen, weil wir von seinen Qualitäten überzeugt sind.“

„Paterson ist ein körperlich sehr robuster Spieler, der über eine enorme Zweikampf- und Laufstärke verfügt“, äußerte sich zudem Cheftrainer Rüdiger Rehm über den ersten Neuzugang für die kommende Saison. „Er ist sehr flexibel und auf mehreren Positionen einsetzbar.“ Chato selbst freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mich überzeugt haben.“ Bis zum Saisonende will Chato weiterhin alles dafür geben, dass die Sportfreunde den Klassenerhalt unter ihrem neuen Coach Ismail Atalan schaffen. Die nächste schwere Aufgabe wartet bereits am Ostermontag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus.