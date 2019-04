Leonie Coleman gewann ihren Kampf einstimmig nach Punkten gegen die erfahrene Giorgiana Podaru aus Offenbach. Die junge Lengericherin dominierte alle drei Runden mit einer hohen Schlagzahl an harten Treffern und einer starken Ausdauer. Am Ende gab es vom Kampfgericht sowie den Koblenzer Publikum viel Lob und begeisterten Applaus.

Im zweiten Kampf trat Muhammed Tutak gegen den Lokalmatadoren Marc Lüfting aus Koblenz an. Muhammed, der in diesem Jahr schon den zweiten Platz bei den Landesmeisterschaften belegte, boxte überlegend und setzte andauernd gezielte Treffer aus der langen Distanz. In der dritten Runde zeigte Muhammed sein Können indem er seinen Gegner in die Leere laufen ließ und danach direkt konterte. Am Ende gab es einen klaren Punktsieg für den Lengericher Boxer.

Die beiden Trainer-Brüder Dimitri und Denis Geier waren mit der Leistung ihrer Schützlinge sehr zufrieden. Beide haben einen starken Eindruck im Rheinland hinterlassen. Leider wurde der geplante Kampf von David Leinweber kurz vor Beginn der Kämpfe abgesagt.