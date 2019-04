Vorsicht VfL: Aalen steht mit dem Rücken zur Wand

Der Aufstieg ist dem VfL Osnabrück kaum mehr zu nehmen. Doch was muss konkret passieren, damit er bereits an diesem Wochenende perfekt ist? Ein Überblick.Der VfL Osnabrück führt aktuell die Tabelle der dritten Liga mit 70 Punkten an und bestreitet die Partie am 34. Spieltag daheim gegen den abstiegsbedrohten VfR Aalen. Dahinter rangieren der Karlsruher SC (59 Punkte), der SV Wehen Wiesbaden (58) sowie der Hallesche FC (56). Nur die ersten beiden Plätze berechtigen zum direkten Aufstieg in die zweite Liga, der Drittplatzierte muss zwei Relegationsspiele gegen den Drittletzten der zweiten Liga (aktuell der 1. FC Magdeburg) bestreiten. Angesichts des großen Vorsprungs (11 Punkte) auf die Konkurrenz bei fünf ausstehenden Spielen hat der VfL extrem gute Karten, den Aufstieg zu schaffen. Vielleicht ja schon an diesem Wochenende...Bei einem VfL-Sieg gegen Aalen und einem gleichzeitigen Nicht-Sieg nur einer der zeitgleich spielenden zwei ärgsten Verfolger Karlsruher SC (gegen SV Meppen) und SV Wehen Wiesbaden (in Jena) ist Osnabrück sicher aufgestiegen. Wenn beide Verfolger patzen und der VfL gewinnt, ist der VfL sogar schon sicher Meister. Mit einem Sieg ist dem VfL zudem der Relegationsplatz in jedem Fall sicher, unabhängig von den anderen Resultaten – selbst wenn der KSC und Wehen auch gewinnen. Denn selbst wenn der Hallesche FC (gegen 1860 München) sein Spiel ebenfalls gewinnt, bliebe er 14 Punkte hinter Osnabrück - ein Rückstand, der vom HFC in vier Spielen nicht aufgeholt werden kann.Auch bei einem VfL-Unentschieden gegen Aalen könnte der VfL bereits aufsteigen: Wenn Wehen Wiesbaden verliert und der Tabellenvierte Halle nicht gewinnt.Bei einer VfL-Niederlage gegen Aalen ist der sofortige Aufstieg rechnerisch auf keinen Fall zu schaffen.Spannend ist noch die Tatsache, dass Karlsruhe und Halle am letzten Spieltag noch gegeneinander spielen und sich so die Punkte wegnehmen - eine Konstellation, die je nach Ergebnislage am Wochenende wichtig werden könnte. So oder so – vieles fehlt nicht mehr zum Aufstieg ins Fußball-Unterhaus.