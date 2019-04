Das war schon mehr als eine Bankrott-Erklärung. Der SC Preußen Lengerich, der theoretisch noch immer den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga schaffen kann, verlor am Donnerstagabend sein Meisterschaftsspiel beim VfL Wolbeck mit 1:10 (0:1). „Ohne Worte“, war die erste Reaktion von SCP-Sportvorstand Uwe Meyer kurz nach Spielschluss. „Da ist dem Verein Preußen Lengerich großen Schaden zugefügt worden. Da gibt es noch Erklärungsbedarf“, rang Meyer nach den richtigen Worten.

Nach einer Stunde Spielzeit konnte noch keiner ahnen, was sich in den letzten 30 Minuten der Partie abspielen sollte. „Bis dahin waren wir ganz gut im Spiel“, fand Meyer. Die Wolbecker waren in der 21. Minute durch Daniel Seidel in Führung gegangen. Mit der knappen Führung wurden die Seiten gewechselt. In der 54. Minute erhöhte Miles Geske auf 2:0. Aber Martin Fleige brachte die Gäste mit dem 1:2 (59.) zurück ins Spiel. So schien es für einen Moment, denn schon im Gegenzug stellte erneut Geske den alten Abstand wieder her. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf.

„Da sind einfach alle Dämme gebrochen“, zeigte sich Uwe Meyer fassungslos. Robin Westhues (64.) erhöhte auf 4:1, drei Minuten später unterlief Timo Zimmermann ein Eigentor (1:5). Weiter ging es bis zum bitteren Ende (1:10) Schlag auf Schlag. Der VfL Wolbeck nahm das Geschenk der Lengericher Hilflosigkeit dankbar an und sicherte sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Dass sich der Abstand zum rettenden Ufer aus Lengericher Sicht hingegen nicht vergrößert hat, denn Arminia Ibbenbüren holte sich beim neuen Spitzenreiter in Wettringen eine 1:5-Packung ab, interessiert längst nicht mehr. Die Mannschaft hat sich offenbar aufgegeben, anders ist diese Klatsche oder besser Ohrfeige nicht zu begreifen. Gespannt dürfen die Preußen-Anhänger sein, was am Ostermontag passiert, wenn der SCP um 15 Uhr den SV Wilmsberg zu Gast hat.

Tore: 1:0 Seidel (21.), 2:0 Geske (54.), 2:1 Fleige (59.), 3:1 Geske (60.), 4:1 Westhues (64.), 5:1 Zimmermann (67. ET), 6:1 Vielmeyer (72.), 7:1 Seidel (77.), 8:1 Schroer (79.), 9:1 Seidel (83.), 10:1 Geske (88.).