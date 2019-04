Ausgerechnet Steve Kroll , der für die Blau-Weißen schon manchen Punkt festgehalten hatte, stand am Schluss als begossene Pudel da. Alle drei Tore gingen auf die Kappe des bisher in dieser Saison so überragend spielenden Keepers.

Beiden Teams war anzumerken, was auf dem Spiel stand. Vor allem die Gastgeber schienen beim Heimdebüt von Trainer Ismail Atalan Blei an den Füßen zu haben. Fehler bestimmten das Spiel auf beiden Seiten. Langweiliges Mittelfeldgeplänkel war die Folge. Erst gegen Ende der ersten Hälfte kam Lotte besser ins Spiel. Kurz vor der Pause gab es die ersten Annäherungen Richtung Gästetor. Bei einer Ecke traf Innenverteidiger Rahn, der auch nicht seinen besten Tag hatte, den Ball nicht richtig per Kopf. So ging es mit 0:0 in die Kabinen.

Nach Wiederbeginn fand Lotte gut in die Partie. Jaroslaw Lindner, einer der wenigen Aktivposten auf Lotter Seite, kam frei zum Schuss (55.), der ging aber knapp daneben. Dann gab es einen Freistoß für die Wollitz-Elf. Schlüter schlenzte den Ball aufs kurze Eck und Kroll war nicht im Bilde – 0:1 (58.). „Nach dem 0:1 hat man gesehen, dass es uns gebrochen hat. Das darf nicht passieren“, ärgerte sich SFL-Kapitän Adam Straith. Drei Minuten später traf Weidlich nach Viteritti-Zuspiel aus 20 Metern – 0:2. Kroll wurde erneut auf dem falschen Fuß erwischt. Viteritti (67.) machte dann den Deckel drauf.

„In der Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass es besser wurde. Und dann passiert genau das, was Fußball ist. Da müssen wir uns besser anstellen, um das Tor zu verteidigen“, fand SFL-Coach Atalan. „Gravierend war heute, dass wir nach dem 0:1 dann doch mental Probleme kriegen“, so Atalan. „In Rostock müssen wir uns die drei verlorenen Punkte wiederholen“, blickte Gerrit Wegkamp schon wieder nach vorne. Dort sind die Sportfreunde am Samstag zu Gast.