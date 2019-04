Engel verletzt sich beim 1:2 des VfL Osnabrück schwer

Per Vertragsoption haben sich die Verträge von Marcos Alvarez und Benjamin Girth mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga automatisch verlängert. Alvarez‘ Arbeitspapier gilt nun bis 2020, die Leihe von Girth von Holstein Kiel an den VfL verlängert sich ebenfalls um ein Jahr. Den Club verlassen werden im Sommer Furkan Zorba, Kamer Krasniqi und Tim Danneberg. Das teilt der VfL in einer Pressemitteilung mit.Für zwei Spielzeiten seit 2014 und seit 2017 trägt Alvarez das Trikot der Lila-Weißen. Zwischenzeitlich stand er bei Dynamo Dresden unter Vertrag. Mit bisher elf Treffern und sieben Torvorbereitungen ist der 27-jährige Top-Scorer des VfL in der laufenden Drittligasaison. Girth haben die Lila-Weißen im Winter 2019 von Zweitligist Holstein Kiel ausgeliehen. Sechs Treffer gelangen dem 27-Jährigen in seinen bisherigen zwölf Ligaspielen. „Wir sind sehr froh, dass sich die Verträge aufgrund der vorab verhandelten Optionen mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga automatisch verlängert haben und uns beide Spieler auch in der kommenden Zweitligasaison zur Verfügung stehen. Sowohl Marcos Alvarez als auch Benjamin Girth haben ihren Anteil am aktuellen sportlichen Erfolg“, erklärt VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes.Die zum 30. Juni auslaufenden Verträge mit Furkan Zorba, Kamer Krasniqi und Tim Danneberg werden indes nicht verlängert. Zorba wurde bereits 2018 mitgeteilt hat, dass er in den Überlegungen der sportlichen Leitung keine Rolle spielt. Mit Kamer Krasniqi erhält ein im Leistungszentrum entwickeltes Eigengewächs keinen neuen Vertrag. „Einem verdienten Spieler mit Osnabrücker wurzeln wie Kamer Krasniqi mitzuteilen, dass er keine sportliche Perspektive mehr beim VfL hat, gehört nicht zu den angenehmen Dingen. Kamer hat sich immer professionell verhalten, entsprechend werden wir ihn auch bei seiner persönlichen Neuausrichtung unterstützen“, so Schmedes.Auch Tim Danneberg wird ab Sommer nicht mehr zum Kader gehören, für den er zwei Jahre lang auflief. Danneberg ist mit 330 Einsätzen Rekordspieler der 3. Liga. Schmedes: „Tim Danneberg hat sich ganz sicher mehr Einsatzzeit in diesem Jahr versprochen, dennoch hat er die Entscheidungen des Trainers stets mitgetragen und sich als wichtiger Bestandteil und Führungsspieler in das Team eingebracht.“