Spitzenreiter Lotte in Recke gefordert

In der A-Junioren Kreisliga B kann sich Spitzenreiter JSG Büren/Halen/Piesberg am Sonntag mit einem Sieg bei der JSG Hörstel/Dreierwalde vorzeitig den Aufstieg sichern. Das Team von Nino Lücke ist in der B-Liga das Maß aller Dinge und nach 14 Spieltagen noch ohne Punktverlust. Im Hinspiel stellte Julian Krehenbrink den umkämpften 1:0-Sieg in der 76. Minute sicher. Die JSG Steinbeck/Uffeln kann im Kampf um den Aufstieg in die Eliteklasse am Sonntag mit einem Sieg gegen Teuto Riesenbeck 2 schon für eine Vorentscheidung sorgen. Möglicherweise kommt es zu einem vermehrten Aufstieg.Vom Aufstieg in die Kreisliga A ist der Nachwuchs von SW Lienen nach vier Niederlagen in Serie aber weit entfernt. Ein kleiner Funken Hoffnung bleibt noch mit einer maximalen Punktausbeute aus den letzten fünf Spielen. Am Sonntag (11 Uhr) wollen die Niggemeier-Schützlinge im Heimspiel gegen Schlusslicht JSG Hopsten/Schale 2 für die Trendwende sogen. Der Lienener Coach ist nach der 0:6-Packung gegen Eintracht Mettingen 2 noch mächtig sauer auf sein Team und erwartet Wiedergutmachung. Im Hinspiel landete seine Elf einen 11:0-Kantersieg.Die JSG Leeden/Tecklenburg will am Sonntag bei Arminia Ibbenbüren 2 die ersten Punkte in der Rückrunde einfahren und sich für die 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren.