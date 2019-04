Vor drei Monaten spielte die deutsche Nationalmannschaft eine starke Handball-WM vor heimsicher Kulisse. Was hätte das Team sogar das Finale erreicht. Der Finaltag strahlt noch heute bis Ladbergen aus. Warum: Am 27. Januar, dem Finaltag, wollten auch die heimischen Landesliga-Handballer lieber WM gucken, statt selbst zu spielen. So wurde mit Erlaubnis des Verbandes das damalige Heimspiel des TSV gegen Spitzenreiter TuS Brockhagen verlegt. Und dieses Spiel steigt am Freitagabend um 20 Uhr in der Rott-Sporthalle. Dem TSV Ladbergen steht damit eine Doppelbelastung an diesem Wochenende ins Haus, denn am Sonntagabend folgt zu gewohnter Anwurfzeit gleich das nächste, dann reguläre Heimspiel gegen Schlusslicht Steinhagen II.

Aber ausgerechnet jetzt hat Gastgeber TSV Ladbergen große personelle Probleme. Thomas Cervenka ist beruflich verhindert, Torwart Dustin Mechelhoff, Mohammed Alkenane, Robin Dellbrügge. Jens Giesbert, Julian Schröer und Lukas Holdsch sind alle verletzt. Nur Paul Schedeit aus der ersten Sieben kann am Freitag und am Sonntagabend auflaufen.

„Das ist natürlich sehr schade“., bedauert TSV-Trainer Holger Kaiser die lange Ausfall-Liste. „Brockhagen ist eine Mannschaft, die uns gut liegt. Da hatten wir uns eigentlich einiges vorgenommen“, so Kaiser. Das Hinspiel in Brockhagen gewann der TSV zum Saisonstart im vergangenen September mit 29:22. Ein Wiederholung dürfte angesichts des jetzt zur Verfügung stehenden Kaders eher ausgeschlossen sein. „Wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen“, verspricht Kaiser. So müssen einmal einige Nachwuchskräfte ran. „Die zuletzt ihre Sache ja auch schon ordentlich gemacht“, meint ihr Trainer.

Brockhagen kommt als Tabellenzweiter nach Ladbergen und würde bei einem Sieg mit Spitzenreiter TG Hörste gleichziehen und auf Grund des gewonnenen direkten Vergleichs als Tabellenführer in das Saisonfinale gehen.

Am Sonntagabend bekommt der TSV mit dem abgeschlagenen Schlusslicht Spvg. Steinhagen II ein echtes Kontrastprogramm serviert. Steinhagen hat nur sechs Punkte (drei Siege) auf dem Habenkonto. Das Hinspiel in Steinhagen gewannen die Ladberger Anfang Dezember mit 32:23 deutlich. Auch mit einem dezimierten Kader sollten zumindest am Sonntagabend die Punkte in der Rott-Sporthalle bleiben.