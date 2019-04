Lengerich -

Nach dem ersten Kennenlernen der Mädels und Jungs mit den Übungsleitern und dem Warmup stand gleich das erste Training auf dem Programm. „Wir wollen den Kindern spaß am Sport, speziell am Fußball, vermitteln“, sagte Chef-Übungsleiter Oliver Ridder. In zwei Gruppen absolvieren die Kids an insgesamt drei Tagen das Trainingsprogramm.