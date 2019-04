BSV und VfL brauchen jeden Punkt

Dem SC Dörenthe gefällt momentan die Rolle als Favoritenschreck der Kreisliga A. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr wartet auf die formstarke Scholz-Elf das schwere Gastspiel beim aktuellen Tabellenführer SC Halen. Auch alle weiteren Begegnungen des werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Brukteria Dreierwalde -

BSV Brochterbeck

Der BSV braucht im Kampf um den Klassenerhalt jeden einzelnen Zähler. Ob allerdings am Sonntagnachmittag Zählbares herausspringt, bezweifelt selbst BSV-Trainer Gerd Voß . „Wir rechnen uns keine Chance aus“, sagt Voß vor dem Gastspiel seines BSV in Dreierwalde. Die Dreierwalder seien aktuell „einfach zu stark“, gerade auf dem großen Platz käme deren spielerische Klasse extrem zum Tragen. Noch habe Brochterbeck zwar alles in der eigenen Hand, doch angesichts des brutal schweren Restprogramms „wird es sehr, sehr eng“, schätzt Voß die Chance auf ein weiteres Jahr in der Kreisliga A realistisch ein. So laufen auch die Planungen in beide Richtungen. Auch bei einem möglichen Abstieg macht Voß weiter, auch der Kader bliebe erhalten. „Wir dürfen jetzt nicht verkrampfen, wir haben überhaupt keinen Druck vom Vorstand“, hofft der BSV-Coach auf die nötige Gelassenheit. Mit Oliver Tenberg und Vithusan Thayaharan kehren zwei wichtige Akteure zurück,

VfL Ladbergen -

Eintracht Mettingen II

Mit dem 1:1-Remis zuletzt gegen Liga-Primus Halen sorgte das bereits abgestiegene Schlusslicht aus Mettingen für Aufsehen. Beim VfL feiert der neue Trainer Andreas Habben seine Premiere, nachdem unter der Woche Peter Melchers angesichts ausbleibender Erfolge freigestellt worden war. „Das ist eine gefährliche Kiste“, meint Tim Lutterbei, sportlicher Leiter des VfL. „Wir dürfen die Mettinger auf keinen Fall unterschätzen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und drei Punkte holen. Dann sieht es schon wieder besser aus.“ Personell hat sich die Lage leicht gebessert. „Es fehlen aber immer noch vier Stammspieler“, so Lutterbei

SC Halen -

SC Dörenthe

Die Halener haben den direkten Durchmarsch in der eigenen Hand, vier Siege aus den verbleibenden fünf Partien würden den sicheren Aufstieg bedeuten. Für DSC-Coach Ralf Scholz steht der Aufsteiger zurecht ganz oben, dennoch rechnet er sich Chancen aus. „Halen ist ein wenig die Leichtigkeit abgefallen.“

TGK Tecklenburg -

SV Büren

Durch den schmeichelhaften 1:0-Erfolg über Esch an Ostern hat der SV Büren den Anschluss ans Mittelfeld wieder hergestellt, die Kobbos schielen als Vierter im Klassement noch auf Rang drei. Im Hinspiel trennten sich beide 1:1.

A. Ibbenbüren II -

Eintracht Mettingen

„Mettingen rockt die Rückrunde komplett und ist auf einem Level mit Dreierwalde“, weiß DJK-Coach Dirk Sterthaus ganz genau, dass ein höchst schwieriges Unterfangen auf seine Schützlinge wartet. Die 0:4-Pleite gegen Dreierwalde zuletzt war auch unter der Woche noch Thema. „Ich war extrem unzufrieden mit dem Auftritt, das haben die Jungs auch gemerkt.“

SC Hörstel -

Falke Saerbeck

„Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und alle fünf Partien gewinnen“, weiß SCH-Spielertrainer Mirco Heger genau, dass sich seine Mannen keinen Ausrutscher mehr erlauben dürfen. Vor der Partie gab es in personeller Hinsicht etwas Positives zu vermelden bei den Hausherren. Der von höherklassigen Vereinen umworbene Angreifer Julin Muthulingam hat dem SC Hörstel seine Zusage für die kommende Saison gegeben.

SV Halverde -

Schwarz-Weiß Esch

Halverdes Mannschaftsverantwortlicher Franz-Josef Garmann geht mittlerweile von vier Absteigern aus, „und dann wird es eine ganz enge Kiste“. Mindestens drei Siege müssen aus seiner Sicht noch her, und selbst das wäre keine Garantie.

Westfalia Hopsten -

Ibbenbürener SV 2

Im letzten Heimspiel der Saison wollen die Hopstener noch einmal alles raushauen. „Ich will mich hier vernünftig verabschieden, die Jungs wollen das auch“, sagt der zum Ende der Spielzeit scheidende Westfalia-Coach Christoph Meyer. Den Großteil seiner 35 Punkte sammelte der Aufsteiger in der Hinrunde, was ISV-Coach Stefan Gütt gar nicht gefällt. „Wir spielen aktuell wie ein Absteiger und eine scheiß Rückrunde“, spricht Gütt Klartext.