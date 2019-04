Die fehlende Konstanz zieht sich wie ein roter Faden bei den Preußen durch die Ganze Bezirksligasaison. Schwache Auftritt wie in Wolbeck (1:10) wechseln sich mit starken Vorstellungen wie gegen den SV Wilmsberg (2:1) ab.

Das Spiel am Donnerstag gehörte wieder zur ersten Kategorie. Vor allem die Leistung in der ersten Halbzeit ließ die Zuschauer am Spielfeldrand erschaudern. Erst im zweiten Durchgang wurde die Partie besser. Dazu beigetragen hatte Arminias Führungstor kurz vor dem Seitenwechsel. „In der ersten Halbzeit war es ein Abtasten mit leichten Vorteilen für Arminia “, bestätigte SCP-Coach Heemann . „Wir wollten es ähnlich wie gegen Wilmsberg machen und abwarten, was der Gegner macht. In der Anfangsphase waren wir vielleicht sogar zu tief drin, so wie wir agiert haben.“ Schade fand Heemann, das die Arminia „auf so einem Kartoffelacker“ spielen muss.. „Da kannst du keinen Fußball drauf spielen“, schloss sich Heemann Aussagen anderer Gästetrainer in Schierloh an. „Unterm Strich hat Arminia aber verdient gewonnen.“

Von Schierloh aus geht der Blick für Heemann und seine Truppe nach vorne. Am Sonntag (15 Uhr) wartet bei der SG Telgte das nächste Kellerduell auf die Preußen. „Wir werden weiterhin die Saison vernünftig zu Ende spielen“, verspricht Lengerichs Trainer. „In Telgte wird es aber auch kein leichter Galopp“, warnt Heemann. Die kämpferische Leistung der zweiten Hälfte in Schierloh möchte Heemann am Sonntag über die volle Distanz sehen. Personell kann der SCP-Coach auf den Kader vom Donnerstagsspiel zurückgreifen.

Während die Lengericher, obwohl rechnerisch noch möglich, sich mit dem Abstieg abgefunden haben, kann Gastgeber Telgte noch den Ligaerhalt schaffen. Allerdings beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den aktuell die am Sonntag spielfreien Arminen bekleiden, bereits fünf Punkte. Mit anderen Worten Telgte muss am Sonntag unbedingt gewinnen, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Bei einer Pleite gegen Lengerich dürften auch für die SG die Bezirksligalichter langsam ausgehen. Zuletzt ließ die Elf von Trainer Mario Zohlen beim 3:0-Sieg am vergangenen Sonntag in Recke aufhorchen. Da sich die Lengericher nach Einschätzung ihres Trainers gegen Mannschaften aus dem oberen Bereich leichter tun, spricht erneut alles für die Hausherren.